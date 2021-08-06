文 / 周國珩

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我的家庭医生是一个约四十岁左右，个子高挑苗条的女神，她把她的每一个病人都当成亲人，和颜悦色、嘘寒问暖，使病人感觉就像在家里一样，在短暂的聊家常中，她心中就有十之八九的把握，再通过查验，治疗方案在大脑一蹴而就。许多在渥太华边远的郊区华人情愿多跑几十公里来找她看病，心里还乐此不疲。

我们俩口到加拿大来，能请到她做我们的家庭医生真是一件幸事，真是我们修来的福份。九年来，她一天又一天，一年又一年用她卓越精湛的医疗技术护佑我们瘦弱多病老人的健康，劳了多少神，费了多少勁，操了多少心，使我们平平安安愉快的生活了九个年头，我们和家人感到发自内心的喜悦。

我爱人常桂琴在她极高医疗技术水平基础上，提前发现了我爱人乳腺的重大隐患，及时进行了手术并取得了圆满成功。我爱人的内心充满了对挽救她生命的恩人无边无尽的思念和爱戴，始终装在她心底里没有说出来，在此后她快乐的生活了六年半。

我一直感觉精力不错，精神愉快，对什么事都有浓厚的兴趣，使不完的勁头，而且想把每一件事都做得好一些。对于我这个患有“三高”毛病的老人来说，她能通过治疗，并能把它们控制在正常笵围内，那是需要多么厚重的医疗技术的积淀呀！这真让人难以想象，用什么样的话语都表达不了对她辛勤劳动的感谢和爱戴。