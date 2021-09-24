纪念辛亥革命110周年图片展暨海峡两岸形势视频座谈会成功举办中国驻加拿大大使馆丛培武大使出席并作重要讲话

2021年9月22日下午二时，由加拿大渥太华中国和平统一促进会主办，加拿大华人促进中国统一联盟、加拿大中国洪门民治党总部协办的纪念辛亥革命110周年图片展暨海峡两岸形势视频座谈会成功举行。

二时整，由加拿大渥太华中国和平统一促进会会长王辉宣布会议开始！由主持人（渥太华中国和平统一促进会副会长）周焘宣读出席嘉宾名单。

中国驻加拿大大使馆丛培武大使作重要讲话。他首先向出席会议的各位嘉宾及全体加拿大侨胞表示亲切问候！希望侨界有识之士发表深刻见解。丛大使提出三个方面：首先要正确评价辛亥革命的伟大意义。辛亥革命成功推翻封建帝制，开创了近代民主革命先河，宣传了民主共和的理念，在中华民族解放思想方面影响深远！中国共产党继承辛亥革命精神，领导了新民主主义革命、开展社会主义革命和建设、改革开放、建设有中国特色社会主义，从1921至2021，中国共产党实现了第一个百年大计：中国从一穷二白建成社会主义强国，中国人民从贫困到实现小康！如今，我们将开始第二个百年大计：和平统一祖国，实现民族复兴大业，中国和中国人民屹立东方，孙中山先生的美好理想、辛亥革命的远大目标，正在实现！其次，旅加华侨有优良传统，当年积极支持辛亥革命，倾囊捐款，回国参战！如今，抗疫中，向祖国捐赠大量医疗物资和款项，在此，我们深表谢意！希望广大侨胞纪念辛亥革命伟大精神，振兴中华、民族团结、完成统一大业，是海峡两岸和全球华人的共同追求，是历史使命！我们必须也必定能解决台湾问题！坚持九二共识、坚持一个中国原则，粉碎台独阴谋，是历史大势所趋，不可阻挡！台湾民进党暴露台独本性，妄图切断两岸人民的联系，不会得逞！让我们缅怀先驱、继承发扬革命精神，为实现民族复兴、国家统一、领土完整、繁荣发展而努力！

加拿大渥太华中国和平统一促进会会长王辉讲话。他首先向丛培武大使及多伦多和统会会长陈丙丁、蒙特利尔和统会会长邵礼平等出席嘉宾致谢！他深情回顾了辛亥革命的伟大革命征程，追忆了洪门和全球华侨对孙中山、对辛亥革命的无私援助和强大支持！抵押洪门房产，倾尽个人所有，为辛亥革命募集巨大资金！并接受同盟会革命之精神，修改致公堂章程，统一名称，以推翻帝制、驱逐鞑虏、实行共和、民族复兴为宗旨，使洪门成为改变旧式堂会，建立支持革命的民主团体之楷模！中国共产党继承辛亥革命精神，七十年来取得了举世瞩目的成就！海峡两岸血脉相连，而台独分子企图搞分裂，全体侨胞要提高警惕！此次美国从阿富汗撤军，让我们又一次看到美国从来以本国利益为重，台湾民进党当局若对其抱有幻想，必将成为弃子，台独势力终将水中捞月一场空！我们期盼和平统一，但是必要的时候，中国政府该出手时就出手！我们坚信台湾将一定会回归祖国。

陈丙丁在发言中指出：辛亥革命推翻帝制，开创共和，浴血奋战，才有今天中华民族自立于世界民族之林、走向现代化的成就！我们多伦多华星艺术团创作了舞台剧“孙中山在多伦多”，很形象地回溯了这段辉煌历史！中国共产党领导的新中国已经成为世界第二大经济体，在世界的政治、经济、文化等领域举足轻重！解决台湾问题、实现统一大业，要有坚强决心！台湾民进党之台独道路，令人担忧。海外华侨必须投入反台独、促统一的神圣事业中去！

蒙特利尔和统会会长邵礼平说，辛亥革命永垂史册！民族复兴、祖国统一的精神必须传承！但是李登辉上台后，推行台独，台湾的国民党内部分化，一为坚持台独、二为不独不统、三为坚持统一，台湾人即中国人。最近国民党主席候选人政见会上，显示了内部认识不足、分歧严重，必须脱胎换骨，才能真正秉承孙中山遗志，坚持民族团结、清除台独影响、开展统一战线的工作。作为海外华人团体，积极组织回国参观、旅游、交流、学习，让广大侨胞尤其是年轻人，重温历史，认清国际国内形势，警惕台独阴谋，为祖国统一大业作出应有的贡献！

多伦多华联总会翁国宁指出，海峡两岸同根同源，同文同种，血脉相连！全体华人华侨，要发扬辛亥革命的精神，把握时机，反对民进党的台独阴谋，警惕国外敌对势力的各种动向，支持祖国统一大业！支持一国两制！支持国安法！

渥太华华联会主席卢红民说，孙中山先生的治国方略，民族复兴大业，革命尚未成功，同志仍需努力！当年加拿大华侨以洪门为首支持孙中山，是辛亥革命重要力量！如今我们要团结全加180万华人，为中国的建设、为中加关系、为祖国统一大业作出新的贡献！

江苏国际商会会长姜睿致词，感慨辛亥革命的辉煌历史！提出：1，统一祖国，实现中华民族伟大复兴。2，一国两制，是最佳方式。3，稳定台海局势。4，底线思维，抓好备战。

伦敦洪门民治党主委谷剑云指出：继承发扬辛亥革命精神，今天要解决台湾问题，九二共识、一国两制、反对台独。让两岸青年通过书画等文化艺术交流，调动一切积极因素，建立统一战线！同时促进中加政府和民间交流，共商共建共享！

渥太华和统会副会长袁韬宣读了北美温哥华中国和平统一促进会会长林决定发来的书面发言。

主持人周焘讲出了年青一代华侨的心声：感恩革命先驱浴血奋战！感恩前辈华侨艰苦奋斗！新一代移民文化知识、工作环境已不可同日而语，但是我们对辛亥革命，立志继承发扬！我们牢记肩负重大使命：统一大业、民族复兴！我们要向广大青少年宣传辛亥革命、讲好中国故事，传达祖籍国的伟大崛起、光辉历程！代代传唱，日益响亮！

会议最后，大家共同观看了辛亥革命的照片和纪念视频资料。会议在团结振奋、积极乐观的气氛中结束！



（姚争 供稿）