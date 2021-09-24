“今天我没怎么吃东西，不是特别饿。吃了两个烧卖，一个蛋黄包，一个叉烧包。”杰森说。

“这也不算特少！为什么不饿呢？”马莉一边看着对面街道砌砖推车挖土运土倒土的几个汗流浃背的工人干活，一边漫不经心地和杰森聊天。

“就是不饿，不知道为什么。”

马莉没有继续搭话，杰森也发现话题和最近的日子一样过于无聊，也沉默下来。

一辆轿车驶进巷子，车里的音响放着容易引起烦躁的音乐。车子打着闪灯，靠路边停下。司机是一位操福建口音的中年男人，同行的三位女子开门下车的时候嘴里仍旧冲着司机嘟嘟囔囔的。

“全家都还在警局，孩子只说迷路了，具体什么原因不清楚。”梳马尾的女人说。

“最好说一下原因，因为大家花了不少精力在发微信群。”司机说。

梳马尾的女人继续耐心地解释：“家人和孩子都吓坏了，警局也请来专家团队来进行询问，应该是心理专家。下面的事情就留给他们家庭内部解决就好了，孩子安全回来最重要！咱们大家的任务和帮助也就结束了，他们一家人可以恢复下平静。”

“孩子平安找到已是万幸，至于具体原因及经历这些属于隐私。”短发女子说。

司机听见短发女人的隐私一说，火气一下子被激发起来，脸色突然一阴，他提高声调，“这个不算隐私吧？是家庭内部的情绪原因还是被外人引导着出走，应该说清楚吧。这种事情在华人区越少越好。”

“这个没必要吧？你知道了原因，然后呢？”梳马尾的女人不屑地一笑。这时候，从她的眼睛里看得出来往外冒着火气。

“然后教育其他孩子啊。很重要啊！”司机说。

“教育孩子非要知道别人的隐私？不知道别人的隐私不能教育了？”

“隐私为什么满世界发帖子？”

“你意思是以后孩子丢了，因为隐私大家都别报警别找了？”第三位穿着运动套装的女人也加入到辩论行列中。

“你的意思是满大街的发帖子以后，不给任何解释？”

“Facebook，Twitter经常都有寻人的新闻帖子，是不是每一个案子都要给你解释？”

“你在群里发个广告，还要发红包感谢大家。这点道德观念应该有吧？”司机升级了话题的严重性。

“Wow…长见识了！”

“找孩子需要发红包么？Wow…长见识了！”

“你们几个扯得太远了吧？有点强词夺理了。”

“你不是说孩子失踪了要给你解释吗？”

“是要解释！”司机仍然坚持观点。

“警察都没说要解释，你要解释来满足你自己的窥探欲吗？”梳马尾的女人冲到司机目前大声质问。

“我要解释，你不要解释，你就不许我要解释。就好像我要吃饭，你不要吃饭，你就不许我吃饭。”司机的语调进入了气急败坏。他继续说：”我是要求家长和官方给的解释！”

“你去和警察要啊！”三个女人异口同声。

“观点正确！”杰森声音不大，但还是被辩论中的几个人听见了。

“朋友圈转发寻人信息都是自愿的，没人逼您啊，您可以不发啊，不劳您大驾呀！”

“希望他孩子丢了不需要在群里发信息，然后找到了把他家隐私告诉全世界。”

说话的秩序已然混乱不堪，各自都有不同程度的火气。

“我们在说我们有要解释的自由！”司机多说了一个“们”字。

“只有你一人说，没有复数。”三个女人哈哈大笑又异口同声。

“先去警局要警察提供那家人的地址给你，然后按地址找上门去要解释。”杰森在女人大笑的空档给出建议。

“不用说大家都出手相助帮忙转帖了，昨晚上大半夜有好多人都不认识这个家庭的，全在马路上开车转悠去帮忙找娃。也正是因为大家的大力转发，今早孩子被咱们华人发现。剩下的事情包括原因包括过程的确属于隐私了，没有必要公开，除非家长愿意。难道这些好心人们都在人家门口排队等真相么！”梳马尾的女人无奈地说。

“这个不是隐私，是社区安全着想。有没有外人引导这个孩子、对别人很重要啊！”司机继续坚持己见。

“都散了吧，该干嘛就干嘛去吧。”梳马尾的女人觉得话题一时结束不了，打算放弃离开。

“那这么说，你也分享下你父母来了之后怎么想尽办法骗政府福利，再顺便说说买投资房怎么偷税漏税，和你儿子怎么生出来的，大家需要解释，毕竟……社区和谐需要你的无私分享。”短发女子又把话题推向高潮。

“我说清楚观点就行了。”司机发现话题转移到自己身上，他也不想继续说了。

“我觉得吧，孩子平安归来，就很欣慰了。大家都为人父母，一夜不归家长有多着急都能感同身受，未成年人也需要隐私。回来就好，不求原因。如果你觉得浪费了你很多精力，下次不妨做壁上观就好了。”

“你们赶紧走吧，我也走了。”司机开车绝尘而去，三个听完了一场对话，杰森招呼马莉上车。“走，去喝一杯。”他说。