天高云淡、阳光明媚，由渥太华洪门民治党、渥太华华人社团联合会、渥太华加华文化中心共同主办的：祝福北京2022冬奥会和残奥会暨百日倒数启动仪式，于2021年10月24日成功举办！

金碧辉煌的渥太华唐人街牌楼分外巍峨壮丽！下午一点起，工作人员已经布置好主席台，树立起色彩鲜明的“祝福北京2022冬奥会和残奥会”的大幅宣传画。络绎不绝的人们纷纷在签到处填写祝福的心意卡，并慎重地签上姓名。会场上空回荡着欢快的音乐，正体现出广大华人华侨对北京2022冬奥会和残奥会的热烈拥护！

二点二十分，主持人安妮身着藕色连衣裙姗姗登台，她用中英文宣布：祝福北京2022冬奥会和残奥会暨百日倒数启动仪式正式开始！

首先，由渥太华华人社团联合会鱼文缨会长致辞。她向大家一一介绍到会的领导和单位：渥太华洪门民治党王辉主委、华渥太华华人社团联合会董事会主席卢红民、加华文化中心、全加学联加拿大中国学生联合会。她向今天的文艺表演团体：子婵国院ZIAS、海燕舞蹈学校表示衷心的感谢！她向今天到场的广大华人华侨表示衷心的感谢！

接着，渥太华洪门民治党王辉主委讲话。他说：“尊敬的各位来宾、各位朋友，大家下午好！在这秋高气爽之际，我们在此隆重举行北京2022冬奥会和残奥会暨百日倒数启动仪式，我谨代表加拿大渥太华洪门民治党，预祝北京2022冬奥会和残奥会取得圆满成功！众所周知，2021东京奥运会上，中国奥运健儿取得了38块金牌，排名世界第二位！加拿大奥运健儿也取得了七枚金牌，排名世界第十一位的好成绩，实属不易！我们生活居住在加拿大，我们热爱加拿大，中国是我们的祖籍国，我们不忘故土！作为炎黄子孙，我们支持祖籍国的两岸统一大业！决心为中华民族的伟大复兴而添砖加瓦！我们期待中加奥运健儿在即将举行的北京2022冬奥会和残奥会上，勇创佳绩、再创辉煌！最后，我祝愿各位朋友、各位来宾身体健康！家庭幸福美满！谢谢大家！”

渥太华华人社团联合会董事会主席卢红民宣读向全球倡议书。他深情回顾了中国自参加国际奥委会以来的光辉历程、重申了奥运会的伟大精神、展示了中国建国以来尤其是改革开放以来的强大国力！如今，中国已经成为世界第二大经济体。无论是经济、科技、文化，都对世界有着重大的贡献！因此中国北京2022冬奥会和残奥会一定能取得巨大成功！他说：“作为海外华人，我们既要为所在国努力奉献，也为祖籍国的发展尽我们的一份责任。我们倡议：全加拿大的华人华侨支持北京2022冬奥会和残奥会！将我们的祝福写在心意卡上，也可以录制祝福的视频、也可以为中加奥运健儿奉献义务服务，也可以赠送小礼品和捐款来积极支持。我们将会将这些祝福和支持，都送交加拿大奥委会和中国奥委会！”

文艺表演开始。首先由子婵国院ZIAS进行古筝演奏。台上摆开三架硕大的古筝。三位女士红衣黑裤十分精神、五个少年儿童身穿红色纱裙亭亭玉立。在她们的轻拢慢捻、挥洒自如的手下，一曲曲时而悠扬、时而激昂的旋律飘荡在空中，拨动了观众们的心弦，让人陶醉！

接着，海燕舞蹈学校的卢海燕校长亲自登台，跳起了维吾尔族铃鼓舞。她身穿黄色纱衣、紫色丝绒坎肩、头戴金色羽毛小帽，右手高举铃鼓。她急速旋转、灵活地抖肩动脖、云手跺脚、敲击铃鼓、清脆悦耳！她热情奔放、活泼俏丽，让人目不暇接，观众们爆发出阵阵热烈掌声！

最后，全体演员和观众们，簇拥着渥太华洪门民治党王辉主委、渥太华华联会鱼文缨会长、渥太华华联会董事会卢红民主席合影留念！

欢笑着的人们心中回响着一个声音：共同祝福北京2022冬奥会和残奥会圆满成功！

（文/姚争，摄影/刘昌华）