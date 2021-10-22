【OTTAWA天天中文学校作文选登】妈妈爸爸的故乡-宁夏

梦哥哥和我都是在加拿大渥太华出生和成长的。但是，妈妈爸爸的家乡不同于我们，他们的故乡在哪儿呢？就是在遥远的中国——宁夏！

他们小时候住的农场里的房子还在。现在银川非常繁荣了。我们最喜欢听妈妈爸爸讲他们小时候的故事。现在，银川的楼房比云彩还高，宁夏的旅游胜地也越来越吸引人。

2018年的夏天，我们一家一起回中国旅游参观父母的家乡。我非常兴奋可以看到妈妈和爸爸成长的地方。我们到了银川时，看见很多灯和高楼，到处都是飞快的汽车，完全超出了我的想象。在马路边我可以看见街头小吃摊，还可以闻到很香的小吃。第一天，我们跟家人去一个拉面店，吃吃中国著名的拉面。那碗面好香啊，那是我印象中最深的银川饮食。

宁夏也有许多有趣的地方，比如沙湖和沙坡头。我生日那天我们去了沙湖，沙湖是一个旅游景点。它有两部分组成，一个是三万英亩的沙漠，另外是一万英亩的湖水。我们上小船穿过清澈蓝蓝的湖。湖中有很多绿绿的芦苇，在小的集群里长得密密麻麻的。当船到沙漠前，我们可以看见广阔的一望无边的沙漠。我们可以在沙漠里骑着骆驼穿过沙丘，又好玩儿又兴奋！还照了许多照片，我把照片当作一个沙湖的纪念品。沙湖好漂亮啊，我们永远记得这个旅游胜地。

我还去过另外一个沙漠，就是沙坡头。这里是在宁夏的西北，沙坡头离内蒙古很近，甘肃在它的旁边。那儿有沙漠、黄河、山脉和绿洲。人们可以参加很多不同的活动，例如：滑沙，滑索跨越黄河和在沙漠里坐越野车。我们一家去的时候，也参加了这些活动。我们在沙漠里，滑了沙子很多遍。滑沙就像拉雪橇一样，从山上快快地滑下来，很好玩儿！沙坡弄得滑滑的，让人们滑得又快又平稳。滑完了以后，我的爸爸和哥哥想去滑索，他们觉得好玩儿。但是我觉得太可怕了，不想上那么高的楼再从高处滑倒另外一个高楼。我看着他们那么激动，我就决定想试一试滑索。当我沿着索道滑过黄河，感觉挺激动的，我往下看，就看到黄河在流动，从那么高的地方往下看就可以看见很多东西，风景特别美丽。玩完滑索，我们又回到沙漠坐越野车。那些越野车开得很快，它飞快地上山坡和下山坡。我先感觉有一点太快了，但是过了一会儿，觉得很好玩儿。

我虽然在宁夏银川呆了17天，但是看到了很多有趣的东西。宁夏的旅游景点又漂亮又迷人！宁夏银川和安大略渥太华有很多不一样的东西。加拿大是我的故乡，而中国是妈妈爸爸的故乡，我在哪一个地方都会感觉像家一样。