《红烧肉》（一）张春娇初遇李约翰

张春娇赤脚卷缩在沙发上想心事。她穿了一件宽大的睡裙遮住走样的身体，头发蓬松，整个夏天她都是这样懒洋洋的。她想起，有一年圣诞节，那天是圣诞前夜。在她的坚持下，父母无奈地允许她一早起来就离开家，她坚持要去她认识了一年零三个月的情人家里度过那个平安夜。她许诺要为他和他的母亲做一顿圣诞大餐。

她的背包里装着腌制入味的火鸡，一块硬邦邦的面包、几根香肠和一大块黄油。

她的情人叫李约翰，曾经是一位汽车修理工。后来觉得修车的工作体力活比较多，便辞了工作考了调酒师的牌照，去了镇上餐馆里的酒吧工作。李约翰平时喜欢踢足球，逢休息日就去离家不远的公共球场踢球，参与的人也都是住在附近的邻里。不知道是不是因为那天喝了酒的原因，在球场上冲锋时撞断了腿。

李约翰的母亲听到儿子受伤的事情，一时之间因为要留在家里照顾他，便无法去雇主家做厨房里的准备工作。本想着圣诞节前一周可以挣到比往日更多的钱，让这个平安夜的饭桌上有更多丰富的食物。没想到一场意外，所有计划好的事情成为空想，失去了本就微薄的收入，一下气火攻心也病倒了。

张春娇与李约翰相识在酒吧。

张春娇是一位长相普通的女孩，她个头中等，体型较同龄人粗壮些。脸型偏长、干扁，肤色中缺少年轻女孩应有的微红的朝气。

高中的时候她谈过一个男朋友，毕业后男朋友去了别的城市读大学。她本来就没有读书的心，又喜欢穿着打扮，便入职了一家不知名的服装小店成为了一名服装销售员。

男朋友暑假的时候回来，与她再次相见时并没有久别重逢的喜悦。每次约会，他都是一副心不在焉的状态与张春娇呆在一起。张春娇问他是不是有了其他喜欢的女孩，他说没有。

临分别，男朋友留下一封分手信，大致意思就是说他打算以后也要留在大城市发展，与当下张春娇所处的生活状态完全是不一致的。然后，便成为了她的前男友。

张春娇去了酒吧，要了一杯威士忌。她也不喝，一直看着这杯酒，和李约翰叨叨她失恋的痛苦。

李约翰当时挺同情这个女孩。虽然张春娇没有一见面就能打动男人的面容，但是她的年轻，她的单纯的想与一个男人一起相守一辈子的固执态度影响了李约翰。那天以后，张春娇还会去酒吧，李约翰继续听她不厌其烦地叨叨叨叨。相处久了，也就擦出了火花。

那年的平安夜是愉快的。

张春娇做了烤火鸡、烤土豆。面包从烤箱里取出，抹上香滋滋的黄油，还有香肠，再配上热咖啡。“哇，真是很好吃。”张春娇喜笑颜开地感叹，三个人就这样度过了愉快的平安夜。