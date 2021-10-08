【OTTAWA天天中文学校作文选登】秋天来了

秋天来了

六年二班 谭展鹏（Andrew）

秋天来了，我喜欢秋天。

我之所以喜欢秋天，是因为树叶会变成不同的颜色。例如黄色、橙色和红色。随着风的吹拂，五颜六色的叶子飘落在空中，非常漂亮。另一个原因是秋天是南瓜收获的季节。我喜欢用南瓜做万圣节装饰，也可以用南瓜子烘烤和食用。

今年的秋天因为疫情的影响，人们的生活改变了许多，很有可能万圣节的时候我不能去“trick or treat”。我希望疫情可以早日结束。这样我们的生活就可以回复从前。

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我爱美丽的秋天

六年二班 刘嘉蕾

从变化的树叶到美好的回忆，秋天是我最喜欢的季节。谁不喜欢欣赏树木和植物的叶子在最后落下之前变成多姿多彩的艺术品呢？光秃秃的树枝，造就了下面美丽的景色。

加拿大四季分明。春天是绿色的，夏天是炎热的，冬天是非常寒冷的，而秋天则是充满了瑰丽的色彩。这个季节非常适合拍摄美丽的风景和在户外运动。没有什么是比欣赏大自然及其周围的景色更能让你放松了。

在炽热的夏天和寒冷的冬天之间，秋天是“凉爽”的季节。当秋天到来的时候，环境有很多的变化。9月底10月初左右，树叶的颜色就会发生变化。这也给我们一个信号，冬天快到了。当秋季的凉爽气温徐徐而来时，告别夏季并不是一件难事。这也是开始制作热巧克力和在壁炉中点火的最佳时机。这个季节创造了舒适、温暖和放松的完美环境。

秋天也是繁忙的季节。在进入冬季和圣诞节之前，有返校高峰、万圣节和感恩节。而这些并不是普通的节日，它们都是以家庭团聚为中心的活动。

秋天是一个非常美丽和让人印象深刻的季节,所以秋天是我最喜欢的季节。