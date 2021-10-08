渥太华 / 幸鸿展翅

九月，金秋时节。

地处高纬度的渥太华，已经融进了浓浓的秋意。远眺渥太华河，碧水蓝天，白帆点点，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色！

由于疫情，2021年海老会的金秋欢聚已不再在Britannia公园的长廊里举行，而是另外安排在网络云端的ZOOM里。

海老会成立九年来，已经成为老年华人娱乐的舞台、保健的讲台、交流的平台、温馨的家园。她的会员，绝大多是退休后来到加拿大的老年人。他们为留学加拿大，毕业后拼搏事业，成家后又忙于工作无暇顾及家务的子女们排忧解难，做后勤保障工作。

今天，他们早早打开了ZOOM的屏幕，联欢会还没有开始，由“美图组”姐妹们制作的喜庆中秋、问候朋友的视频已在播放。“海上生明月，天涯共此时”，烘托出浓浓的佳节的喜庆气氛。

联欢大会在上午十时许开始。主持人介绍了参加云上联欢会的嘉宾。她们是海老会的良师益友林平、侯隽、沈颖、沈少莹老师。多年以来，她们对海老会的支持、帮助，深深地镌刻在会员们的心坎里。老人们不会忘记，是她们开设了“健康小讲堂“，介绍抗疫的现状，宣传政府有关防疫的要求；是她们关注华人新移民的安顿需求，为大家解决燃眉之急；是她们开设英语学习讲座，通过语言学习，让“开心分享”。

在热烈的掌声中，海老会主席钱医生致辞。她感慨光阴似箭，又是中秋佳节。中秋是家庭团聚的日子，这是欢乐的节日，祥和的节日。祖国不断发展，我们为祖国祝福，为祖国自豪。她指出，我们旅居加拿大，要向加拿大人民学习，从小重视孩子懂礼貌、有道德的教育。侯隽老师紧接着致辞，她祝大家中秋快乐、身体健康，祝联欢会圆满成功。沈颖老师也在屏幕上向大家致意，送来暖暖的祝福。

我寄秋光与明月，心随明月回故乡。由余海英、陈彦伶等表演的三句半《庆中秋》，拉开了联欢会的帷幕。

落叶之秋，微风徐来。节目打开了思乡的闸门，所有的美好都不期而遇。一年一度的中秋佳节，人们都会赏月思亲。那轮皎洁的月亮，寄托着对远方亲人的思念和祝福。中秋之夜，无论身在天涯还是海角，同享一轮明月，共抒一怀柔情，互诉一腔乡愁，是赤子们期盼已久的时刻。

乡愁是一泓清泉，清澈而又深沉。《静夜思》是唐代伟大的浪漫主义诗人李白的作品。此诗用简单叙述的语气，书写着远在他乡的思乡之情。古筝是我国的国粹，蕴藏着千年的文化内涵。联欢会上，《子婵国院》芳华班张爱群、段曼丽等演奏的古筝《静夜思》，描写了秋日夜晚，诗人在屋内翘首凝望着月亮，思念起此刻正处在这轮明月照耀下的家乡的父老兄弟。“露从今夜白，月是故乡明”，李作强演奏的二胡曲《二泉映月》是中国近现代民族器乐的优秀代表作。独奏曲旋律委婉、意境深邃。画面中烟雨江南、湖光云霓、楼阁台榭、小桥流水，浓郁的民族风格蕴含着极为丰富的音乐元素，令所有欣赏此独奏曲的人们产生强烈的共鸣。阎健表演的笛子独奏《姑苏行》，飘逸出浓浓的江南风味。淡淡流水载轻舟，悠悠鱼儿水中游。君可记下楼台亭阁、小桥流水，明月当空，一派姑苏旖旎风光和游人流连忘返的难忘情景？

乡愁是一坛老酒，香甜而又醇厚。罗绍安表演的葫芦丝名曲《竹楼情歌》，旋律优雅、情感真挚，令众多的葫芦丝爱好者陶醉。幽静的傣家竹楼，傣族青年男女动人的爱情故事，平静中荡漾着浪漫，纯朴中体现出祥和。李雪艳表演的女声独唱《金风吹来的时候》，词美曲美歌声亦美。月桂花飘逸在窗口，甜米酒香溢了竹楼，姑娘绣花美遍了山河。陈玉芬表演的女声独唱《甜蜜蜜》，把温馨送到了会场：“甜蜜蜜，笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里……”

乡愁是一股暖流，隽永而又悠长。在遥远的东方，有个美丽的地方叫中华。那是一方灵秀的土地，是我们可爱的家园。宋立强、康建军夫妇演唱了《我和我的祖国》。音乐声响起，一股暖流顿时涌上心头。“我和我的祖国，一刻也不能分割。祖国和我，像海和浪花一朵，浪是海的赤子，海是浪的依托。我分担着海的忧愁，分享海的欢乐……”

移民异国他乡，增进与所在国各族裔人民的友谊，努力融入当地社会，是老人们孜孜不倦的追求。手语是交流的工具，交流是感情的桥梁。手语舞在手语的基础上融入了舞蹈语言，使整个表演形象和丰富。由丛燕萍、高爱玲等六位演员表演的手语节目《月亮代表我的心》，让观众耳目一新。歌词情真意切，唱出人世间爱的永恒。加拿大是一个多族裔的社会，老人们一直保持着与社区各族裔人民友好的交流。疫情之前，他们每年都参加渥太华多族裔的联欢大会，与当地的老人俱乐部成为了“好伙伴”。

“老”是海老会的“特点”，“老”又是海老会的“亮点”。“经事还谙事，阅人如阅川。细思皆幸矣，下此便翛然。莫道桑榆晚，为霞尚满天。”岁月浓缩了人生的精华！戴华琴、刘桂芝、杨文英等十八位演员表演的诗歌朗诵《心若年轻 岁月不老》告诉人们，生命不在于年龄大小，重要的是要留守住一颗年轻的心。“有些事情，当我们年轻时候无法懂得，当我们懂得的时候已不再年轻”。正是有了这颗年轻的心，海老会坚持每月安排一次健康讲座；“美图组”的姐妹们用图像去讴歌心中的春天；“手工组”的朋友们切磋厨艺，编结扎花，抱团取暖；KANATA的朋友们建立了园艺群，交流养花种菜的诀窍，分享瓜果飘香的喜悦。殷秀兰绿茵场上打太极，一袭红衣显风华。她表演的太极拳《二十四式》，柔和、缓慢、轻灵、刚柔相济，充满着生命的活力。陈学义、林平表演的男女声二重唱《只要平凡》，富有哲理。“太多的人正受着病痛的折磨，在尚存一线生机状态下，也要奋力拼搏”，“不要神的光环，用自己的生命点燃同伴生的希望”，这不也正是我们抗击新冠疫情的精神动力？时事类的节目诗歌朗诵《战胜疫情毫不松懈》由张志明创作，杨玉荣、张汉先等四位演员表演。节目呼吁人们，虽然没有硝烟弥漫，战疫是一场生死攸关的较量。人们必须毫不松懈、依法守规、团结一致、共度难关！

联欢会节目精彩纷呈，有京剧、越剧、黄梅戏，有器乐演奏，有歌唱，有诗歌朗诵，有太极拳表演等等。恕篇幅有限，无法尽情展开。

联欢会圆满落下了帷幕。为了这场联欢，幕后的人们付出了太多的心血。有的朋友回国在即，在启程前积极为联欢会做筹备工作。为了做出满意的视频节目，夫妻上阵，夫唱妻和，比比皆是。有的节目，表演、录像、视频制作由一人完成。为了提升节目质量，太多的朋友废寝忘食，挑灯夜战，作品改了一稿又一稿。事迹感人至深，精神可歌可泣，所有这些都表达出一个共同的心愿：“但愿人长久，千里共婵娟”！