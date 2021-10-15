【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的梦想

天天中文学校四年级 梁碧涵

梦想是石，敲出星星之火；梦想是火，点燃熄灭的灯；梦想是灯，照亮夜行的路，引领你走向黎明……我的梦想是做一名程序研发工程师。

我非常喜欢电脑，喜欢使用电脑实现我的各种想象。每当我坐在电脑前，手指敲打着键盘，移动着鼠标，看着屏幕上出现的神奇画面，我都会兴奋不已。现在的科学技术一日千里，尤其是计算机技术的发展日新月异，几乎每天都有新产品的出现，尽管这样仍然不能满足人们的需求，这就说明未来科技的发展是无止境的，留给我们的空间还很大很大。

无人机、平衡车、机器人、电子游戏乃至航天飞机……等等，所有的电子产品都饱含了研发者的智慧和心血，都考验着设计者的想象力和创造力，昨天还在人们头脑中酝酿的“神器”，今天已经广泛应用于人们的日常生活了，这些都深深吸引着我，这是所有程序研发人员共同的成就，这些硕果都会被载入史册，我希望能成为他们之中的一份子！

我的梦想是成为一名专门从事游戏软件开发的工程师，电子游戏的世界广袤无垠、浩瀚无边。能在游戏的海洋里遨游是很多小朋友的夙愿，而我目前只是在老师的带领下敲了敲游戏世界的大门。经过一年多时间的学习，我初步掌握了一些Scratch小游戏程序的设计，我做过一个项目叫Flappy Bird,学会了用怎样的造型才能让小鸟看上去像在煽动着翅膀，用什么样的角色来充当背景，怎样让它从右侧往左侧移动才能看起来像是小鸟在向前飞，怎样让管道往左侧走才能像跟背景角色连在一起一样。还有贪吃蛇小游戏，我要怎样做才能让它上下左右的移动而不是斜上斜下移动，和各个关卡如何切换。我还想编辑一个自己设计的超级玛丽救公主的游戏，再研发一个立体的星球仪来观测星辰大海！

要实现这个梦想我还要做很多努力，但是我不怕，我会用一生的精力去实现它，从现在开始我要学习更多的文化知识，积极完成各科作业，上课认真听讲，为自己的梦想不懈努力、勇往直前！我相信，总有一天我心中程序研发工程师的梦想一定会实现。