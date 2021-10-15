悃谢《中华导报》曾惠赠精美柬诗抒怀

渥太华 / 叟声

为诗配画不寻常，惠赠贺柬出虞想；(1)

诗柬精美炙隽永，盛情隆谊铭难忘。(2)

悃谢知遇三生幸，溢美嘉言赧难当；(3)

倍惜夕阳劢奋蹄，黾笔耕耘倾余光。(4)

［说明］

十五年前曾向导报投稿“金婚抒怀(二首）”，蒙导报发表並配松鹤图一幅。同时更承时任社长萧叶青及总编何丽曼两位女士率全体员工惠赠精美贺柬和亲笔颂诗一首：“梁孟齐眉五十年，汾阳世家福无边。伉俪情深实不违，继起先贤启后贤。”不胜幸荣！当时曾赋“悃谢”诗一首（如上），以致谢忱，但未寄出也未发表。近翻阅旧作，甚感失礼歉疚。兹特投稿发表，並向两位女士暨报社前后全体同志致以衷心崇高的敬意与诚挚问候！並对当时未能及时奉复，尚祈恕责为幸！（注：梁孟齐眉——指夫妻相敬相爱。出自汉梁鸿之妻孟光为夫送饭，把托盘高举齐眉不仰视的故事。）

［注释］

(1)虞yú——豫料。

(2)诗柬精雅——指贺卡非常精美雅观，诗工意深谊重。炙zhì——很受薫陶，脍炙人口。隽永juàn yǒng——意味深长。

（3）悃谢——真心诚意的感谢。知遇——遇到知音、赏识者。溢美嘉言——过奖和赞美的言辞。赧nǎn——因羞惭而面红。

(4)黾笔——勤奋写作。倾余光——倾注晚晚年的余力和时光。