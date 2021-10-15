在说与不说之间徘徊犹豫

文 / 十月 Canada

我很想扔一块石头，砸退堵在喉咙口的一堆欲冲口而出的各种话。话来自不同方向的情绪地，坏情绪居多些。

吃了一个味道不好的三明治。蘑菇和牛肉排在一起，这组合让我感觉怪怪的。我充满欢愉地一口咬下去，然后火气似疫情下的感染数字一般越窜越多。

再加上，疫情把人堵在家里，给予了充分滋生情绪的时间。平和心情一旦与糟糕透顶的情绪开始周旋，心脏便紧跟其后一阵狂怒，叠叠话语如滚烫的热开锅的牛奶一样往上冲，冲到唇边，我在说与不说之间徘徊犹豫。十分钟后，仍然很想说，二十分钟后，仍然很想说。

这一情况经常困扰我，有时清晨醒来，发现情绪仍然躺在床上，坐在沙发上，在地板上走动，从淋浴的水流洒满整个身体。它们到处都是，无处不在，随着太阳升起时而仿佛平静，时而重现冲动起来。

耳边传进似喇叭坏掉的男人的讲话声，我听不清楚他说什么，就听见他那刺耳的声音，与砌起的坑洼不平的石灰台阶一样破败不堪。我看向窗外，一个衣着邋遢的男人双手拉扯一个石灰袋子，放下袋子的同时，女人也操着同样破喇叭的嗓音问个没完。

“你要修成什么样？”女人问。

“我要堵住水流，下雨的时候水流太大，我要堵住水流。”男人十分不耐烦地说。

女人转身离开。我很庆幸她没有将对话延续很久，空气中仅存着男人颓废不堪的喘息声。

我幻想着一小时以后，我那难吃的三明治的坏情绪将烟消云散。我准备找个事情做做，将准备好的面团里加入调制好的巧克力酱，卷起来做成面包卷的样子。预热好烤箱，烤个美丽的面包。

二十分钟之后，烤箱的鸣笛声将我从游戏的快乐中拉出来。我打开烤箱门，看见巧克力馅儿从面包臂一处破损的口子里流得到处都是。

我决定再尝试一下其它方法，那是个绝顶的好方法。

打扮好，穿上高跟鞋和追随潮流的衣裙，坐在又贵又美的餐馆里，面前有葡萄酒，有如上海菜般讲究美感的外国菜肴，有巧克力口味的甜品，有形形色色的打扮得体的陌生人。

难道说，面前的美好打发不走坏情绪么？也许不能打发掉一切，但是可以消弱它们，可以砍去它的翅膀。

“周末快乐。”我茫然地看了一眼那位冲我举杯欢颜的熟人。

“一杯葡萄酒解决不了的问题那就两杯。”我默念着。

随着酒精那具有超自然的爆破力，至于那些我随身携带多时的小心情、小情绪，小到突然就想忽略不计了。

继而，又想着一会儿之后的甜品，我的巧克力布朗尼。想着巧克力的浓浆堵在喉咙口时的快乐，它顺着食道躺倒在胃里的美好感觉，我便失去了扔石头的力气。