【OTTAWA天天中文学校作文选登】我和我的猫 & 我最爱的运动

我和我的猫

天天中文学校四年级 王玟清

我们家有两只猫，一只叫Candy，一只叫Cotton。

Candy六岁半了，和我的弟弟年龄一样大。它的名字还是我起的呢，Candy来我家的时候我才三岁多，那时候我很爱吃糖，所以我给它起名叫Candy。妈妈说她是一只英国短毛猫，毛色是yin jian层的。我其实也不懂，我就觉得他身上的斑纹是银色和白色的。Candy的眼睛是绿色的，耳朵有一点折下来，脸圆圆的，非常可爱。Candy来我家的时候我们还在中国，2016年我们来加拿大的时候，是外公外婆帮我们在照顾它。后来我们安顿好了以后，爸爸回国把Candy带了过来，2017年的时候我们才终于团聚了。

Cotton一岁多，是我九岁生日的时候妈妈送给我的生日礼物。那个时候，我们全家可爱吃Cotton Candy口味的冰激凌，所以妈妈说，那就叫它Cotton吧，Cotton Candy连在一起就是棉花糖，很好听。Cotton是一只布偶猫，它的眼睛是蓝色的，也是一只长毛猫。它长得特别快，现在比六岁多的Candy还要大两圈。妈妈说，Candy才8斤，Cotton已经12斤了。Cotton很调皮，总是去找Candy玩，和Candy打架。但Candy只喜欢安安静静的睡觉。所以Candy总会找一个地方悄悄藏起来睡大觉。

我很喜欢我的两只猫，它们每天陪我一起生活学习，给我带来了很多快乐。它们就是我们的家人。

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我最爱的运动

天天中文学校四年级 方能文

我最喜欢的运动是打冰球。

我喜欢打冰球因为我喜欢跟我的队友们一起合作。我喜欢把冰球传给他们，然后他们进球。我知道我可以相信我的队友们。

我喜欢打冰球还因为我喜欢有一个目标。我喜欢拿着冰球，往前跑，看着冰球门离我越来越近。那种感觉可好了！

最后我喜欢打冰球的原因是我的滑冰技术不错，然后在打冰球的时候我能用到我的滑冰能力。当我们练习时，我总是比我的队友们滑得快。

这就是为什么我最喜欢的运动是打冰球。