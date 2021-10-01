文 / 十月 Canada

“五十块钱你拿走吧！这是我花了五百多块钱买回来的假画。我一看它就很生气。”

“哈哈，二十块钱吧……二十块钱我拿走了，你也不用生气了！”男人屏住呼吸低着头，两眼盯住画作中的两匹飞奔的骏马。他没看老板娘的脸色，他知道老板娘听见二十块钱的时候也不会给足好脸色。

“五十块钱你觉得很多么？我好歹也是五百买的。二十块钱亏你说得出口。”老板娘的话带着温情的火，脸色却保持不变。

“二十吧！”男人仍然坚持。

“算了二十你拿走吧。”老板娘沉默了几秒钟，然后呵呵一笑，挥挥手示意她的无奈。

另一边有两个女人也在讲价格。

“我三十五块买了六个杯子，不过其它五个都不是我想要的，我就想要其中一个。有一个杯子我网上挂牌五块钱出货。一堆人留言询问。”王女士一边和陌生女人说话，一边招呼老板娘过来看杯子的照片。

“其它五个都是五块钱，那我就都要了。”陌生女人也不知道杯子什么样的，开口就说要。“你把那五个都送老板娘这来，我来这取。

王女士愣了一下，不知道说什么好。她与这位陌生女人第一次见面，在老板娘的铺子里遇见的人应该也是老板娘的朋友。

“只有一个卖五块钱，再说我也没拿着杯子来。”她第一次说话磕磕巴巴的，还犹犹豫豫的。

“一个也行，我跟你回家去取也行。”陌生女人和买画男人仿佛有相同的气质，说起话来英气十足。

“什么杯子让我看看。”老板娘笑盈盈地走过来打个圆场。陌生女人一时没有再继续说。

老板娘和王女士说尽兴了三十五块钱杯子的话题。“有新杯子，特意给你留着的，黄金果园。你等着我去拿给你。”老板娘去拿杯子，王女士低头玩起手机。陌生女人一看场面略有尴尬，便去了里面的柜台看餐具。

老板娘拿了杯子过来，给王女士指着让她看杯子里的艺术家签名。

“嗯看见了，真好。”

“你要不要？”

“要要。”王女士赶紧把杯子往自己这边一拉据为己有，生怕被抢走了似的。”

“让我看看。”陌生女人不知道什么时候听见了这边的对话，她又回来了，一把拿起杯子敲了敲。看见陌生女人敲杯子，王女士心里七上八下的。“这么贵的东西可别摔了。”她心里犯嘀咕。

“老板娘，行了我先走了。我的东西都齐了。”王女士不想多留，老板娘把杯子和几个盘子给王女士打包好。

“喲，我刚刚说要跟你回家去取五块钱的杯子，你还就不接我话茬儿了。”陌生女人说道。

“行了，快走吧。”老板娘把话抢过来。