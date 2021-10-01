2021年9月24日是旅加华侨华人刚刚度过的祖籍国传统节日——中秋佳节，即将迎来祖籍国建国72周年的国庆日。但就是在这一天的上午，渥京联谊社（全称是“渥太华老年华人联谊社”）利用先进的ZOOM网络，举行了隆重热烈的“庆中秋，迎国庆”联欢活动，使全体会员度过了一个欢乐愉快、充满豪情的上午。

众所周知，肆虐全球的新冠肺炎疫情已经蔓延快两年时间了，在这漫长的日子里，渥京联谊社克服困难，积极开展一些适合老年华人的活动，收到了良好的效果：

一是利用“联谊歌舞团微信群”开展“每周一歌”活动。2020年4月初，联谊合唱团从这个月开始每周一次教唱歌活动。由于疫情无法正常开展，不得不改在微信群里进行，由身在中国87岁高龄的周德清团长兼老师将每周一首新歌的“原唱录音（视频）”“歌词”“歌谱”“老师示范演唱视频”以及各种形式的音像资料发到群里，供歌友们在家里学唱。这一活动，一直延续至今，先后教唱新歌近50首，复习已经教唱过的歌曲30多首。这一活动，是在疫情下开展教唱歌活动的一种首创，受到了歌友们的欢迎。年近九旬的歌友曹汉麒、黄碧如夫妇，每个星期都将学唱的新歌制成“音乐视频”，发送到微信群与大家共享。

二是利用ZOOM软件，开展线上舞蹈活动。疫情期间，联谊舞蹈团遇到的困难远比合唱团多，其活动既不能在线下开展，又不能在微信群里进行。在这种情况下，年已耄耋的舞蹈团蒋腊英团长，不得不亲自学习ZOOM软件的下载、安装和设备的操作使用，建立起适合开展活动的ZOOM系统。

有了ZOOM系统，舞蹈团线上活动在蒋团长的带领和指导下，克服教学中一系列困难迅速开展起来，每星期二、五晚上7点，舞蹈团成员都出现在ZOOM屏幕上，认真进行各种舞蹈的练习。到目前已经完成健身舞、广场舞、民族舞、扇子舞等22个舞蹈。

三是组织会员参加线上线下活动。去年6月3日，在“Dows lake湖畔公园”组织了“发放防疫钱物&游园赏花”活动，向每一位会员发送了防疫现金、防疫口罩和防疫手套；去年12月30日，利用ZOOM举行了“2021元旦迎春欢乐会”；今年2月25日，组织了“2021元宵节才艺联欢会”，这些活动，会员们虽然在各自家中，但都满怀激情表演了丰富多彩的文艺节目；今年7月22日，在“Somerset str小公园”组织了第二次发放防疫用品和发送《联谊合唱团2021年歌词汇编》活动，几十位会员领略了久别重逢的喜悦。

四是积极参加中华会馆系列线上活动。多年来，渥京联谊社的活动一直受到华侨服务中心、文化中心，特别是中华会馆的关心、重视和支持。去年11月，30多位会员加入到中华会馆ZOOM系统，参加了会馆“系列线上活动”。在这期间，会馆的林平老师定期在“健康小讲座”介绍疫情及疫苗信息，向大家普及健康知识；红燕老师教大家跳舞，到目前为止，已经教过的舞蹈有“我和我的祖国”“亚丽古娜”“小白船”“我的九寨”等等。

渥京联谊社此次“9.24庆中秋迎国庆联欢活动”，就是在疫情期间这样一种特殊形势下召开的。

9月24日上午9点30分，联欢活动在渥京联谊社的老朋友林平老师和执行社长蒋腊英的共同主持下拉开帷幕，共同社长周万方代表渥京联谊社和理事会致词，他祝福加中友好并祝福祖国繁荣昌盛，祝福全体会员节日快乐、幸福安康。

接下来文艺演出开始，首先由参加线上演出的31位会员和没有参加演出，留在家中观看演出的几十名会员一起高唱爱国歌曲《我和我的祖国》，这种线上“大合唱”虽然不够整齐，但她充分体现了此次活动的规模与主题精神。

接下来演出的歌唱节目，主要有三种类型，一是歌颂中国发展壮大的节目，如肖进德的《我爱你中国》，张玉发、李敏夫妇的《走向复兴》，曹汉麒、黄碧如夫妇的《我的中国梦》和《我的祖国叫中国》，尹筱节的《国家》；二是歌唱中国大好河山，环境优美的节目，如左杏莲的《人间天堂》，黄彩玉的《我爱你塞北的雪》，汤仕芳的《望月》，刘令中的《醉乡》；还有流行国内外的优秀节目，如陈玉芬的《甜蜜蜜》，谢珊姣的《夕阳红》，姚镜英的《天之大》等等。

上述这些歌曲，内容健康、旋律优美，加上表演者的精彩演唱，因此受到大家欢迎。

文艺表演的另一项重要内容是联谊舞蹈团的舞蹈，由于此次活动是在线上进行，使参加表演的人数、场地等受到一定影响，但舞蹈团克服困难，组织了家住395老年公寓的蒋腊英、王丽娟、吴志莹表演了“梦醉荷塘”和“红河谷”两个舞蹈，同时由朱可元表演了独舞《映山红》。她们的表演轻盈优美、婀娜多姿，完全不像六、七十岁老人的动作，同样受到了热烈欢迎。

在演出人员中，有两位同为89岁高龄的老年夫妇柴桢和王静芳，她们是渥京联谊社会员中年龄最大的其中一对，是参加渥京联谊社最早、“会龄”最长的会员之一，还是参加活动最多的积极分子，2020年12月30日的联欢活动，他们就朗诵了毛主席诗词《咏梅》，这次，他们再一次朗诵诗歌《我的祖国》，充分显示出他们热爱祖国的赤子之情。

演出节目中，王润莲表演的《中华响扇》，一招一式刚柔并举，充分体现了中华传统艺术的魅力，收到了很多的好评。

文艺表演的高潮是刘新亚和周万方夫妇的京剧清唱《玉堂春》选段。许多渥太华老年华人都了解，刘新亚是老年华人中颇有名气的一位京剧业余爱好者，她的演唱有板有眼、字正腔圆，每次演唱都给人们带来美好的享受。此次演出，为了更富“小品”性，他们特意为饰演丑角崇公道的男士戴上红尖帽，身穿“解差”衣，并且勾画了丑角脸谱，加上夸张的喜剧道白，一出场就获得阵阵笑声。

不知不觉，两个小时的活动已经接近尾声。这时，刚从中国回到渥太华的理事会成员、共同社长曹英来用他特有的男声演唱了一曲《滚滚长江东逝水》，从而结束了文艺节目的演出。

最后，执行社长蒋腊英作了简短讲话，联欢活动圆满结束。

渥京联谊社通讯员