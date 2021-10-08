渥太华 / 唐正中

万里山河披锦绣，

亿万人民庆輝煌。

金秋十月，天高气爽，迎来了我们中华人民共和国七十二周年国庆纪念日。

我们为祖国的繁荣昌盛自豪，我们为祖国未来发展祝福。

我们是炎黄子孙，我们是中华民族的成员，我们始终热爱着自己的祖国，不论我们走到哪里，总把祖国思念。

中国人民勤劳、善良、智慧、刚强。我们的祖先创造了众多的先进技术：指南针、火药、造纸、印刷，还有医药与算盘，为人类的生存与发展作出了巨大贡献。优秀的中华文化连绵五千年，培育了人民的品德思想；我们汉字独特优良，诗書字画、陶瓷丝染，彰显着世界的光芒。

我国近代曾遭受外国列强的侵略、掠夺，但是，英勇的中国人民团结奋斗驱逐了外国列强。从此站起来了，以雄伟的姿态屹立在世界的东方；以雄健的步伐前进在世界发展的大道上；以宽阔的胸怀活跃在世界的舞台，自信坚强。

我们为祖国日益強大欢呼，我们为祖国人民幸福歌唱。我们海外赤子拥抱祖国的怀抱，分享着祖国的每一成就。祖国的强大是我们事发展业的坚強后盾，是我们安全的保障，我们与祖国血肉相连。我们也时刻为祖国的昌盛贡献力量,我们宣传中华优秀文化，扩大中国的影响。我们学习外国的先进科技与文化，增强与所在国人民的友谊，维护中国人的权益尊严，为国争光。

愿祖国的强大日久天长。

愿祖国人民幸福安康。