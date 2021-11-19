【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的爸爸

我的爸爸

程诗悦 Sophie Cheng

我爱我的爸爸。我的爸爸上班辛勤工作，在家里帮助做家务活，找时间陪伴家人。

我爸爸是一个工程师。他每天很早就出发上班，很晚才回来。尽管他每天工作得很累。他还找时间学习新的东西。他告诉我不坚持学习就会落后于别人。这样我也懂得了学习新的东西有多么重要。

他只要在家里就会帮助妈妈干活儿、做饭、打扫卫生，帮助家里买东西。

爸爸的动手能力很强。我今年告诉爸爸想有一个小菜园。爸爸就起了个大早去home depot买木头。他用木头帮我做了菜园。木头菜园的上面是宽宽的木边。我可以坐在宽宽的边上种菜和观察菜的生长。我太喜欢这个菜园了。

天气好时，爸爸会带着我一起去骑车。我们一起在太阳底下骑车，听鸟的叫声，看外面的风景，谈论各种各样的事情。爸爸总是很耐心地听着和回答我问的问题。我们骑车累了，就会到Tim Hortons或者Second cup coffee去休息一下，吃一点儿东西。这个时候我总是很开心。

这就是我的爸爸。他是一个很好的父亲。我有时候心情不好时，我会对我爸爸发脾气，他也不生我的气，还是非常的爱我。

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我爸爸的爸爸

耿汀鹭

我的爸爸的爸爸是我的爷爷。他是个很特别的人。他以前是一个工程教授在一个大学里。他在大学任教30多年，直到60岁退休。十年后，他随我父亲移民到加拿大。爷爷也可以画画儿。他的画作很漂亮。我很多次问我自己，他为什么没有当一个画家？我确信他可以成为一名艺术家。他是一位很有才华的画家。他似乎总是身体健康，而且这种状况一直持续了好几年，但随后在80年代初，他被诊断出患有肝癌。他去世之前在医院呆了八个月。他花了几天的时间来画较小的画，花几周的时间来画较大的画。我们售出了大约30幅画作，并为自己保留了一些。

我长大后，他就是我渴望成为的人。这些是他的一些画。