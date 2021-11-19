文 / 十月 Canada

胖女孩穿了一条红色的连衣裙，身体笔直地坐在一把高脚椅上。裙子质地上乘柔软，蓬松感十足的款式很适合掩护她的腹部凸出腰围迷失的体型。她把长发全部盘向脑后，让白晃晃的脑门儿和大脸盘儿在荧光灯的白光下闪闪发亮。

“说说你经历过的最刻骨铭心的一段感情。”女主持人停顿了一下。

“那是一段多久的感情？”女主持人继续以她那温情脉脉的目光感染着整个舞台。瞬间，从女孩闪烁着火花的眼神里，能体察到她正在赶往最初的爱情故事的起点。

“六年。”她貌似平静地说。

“你们是怎么认识的？”女主持人随着女孩平静的节奏也放慢了语速。

“我们是一见钟情。”女孩的思绪终以冲刺一般的速度从脑海的最深处翻出爱情最初的模样，她微笑着说。

“我相信爱情最初是非常美好的。”主持人的目光始终都在女孩的神色面前徘徊，她以职业诱导的讲话方式试图让女孩敞开心扉。

“当时他在书店打工，我去那家书店面试，他是面试我的店长。谈话时发现我俩是同一个学校的，都是学音乐的，他比我年长两岁。”

“在学校里没见过？”

“还真没见过。”

“他先毕业的。为了追求他的音乐梦，毕业后他去了北京。”

“异地恋？”

“对，我们异地了两年。我毕业后就来北京找他了”。

女孩继续让自己沉浸在往事深处。她脸上泛着红光，如黄昏时即将落幕的晚霞在空旷之上孤独绽放。

“据我所知，学音乐的孩子闯荡世界可不轻松。”

“是的，特别是学音乐的男生。我俩人一起参加比赛，我进了前500名，他第一轮就被刷下去了。好像女生更容易一些吧……”

“那你们的生活是怎样维持的？找到对口专业的工作么？”

“只能是我放弃了继续追梦，来了咱们电视台做节目编导。他不想放弃，平时就在酒吧驻唱。”

“你们的感情是什么时候发生的转变？六年的交往中没想过结婚么？”

“他妈妈也提出过让我们结婚，但是由于种种原因没有结婚。我也不知道从什么时候开始不对劲儿的，反正就是经常吵架。然后，突然有一天我下班回家，发现他搬走了……”

“没有留一句话么？！”女主持人以表演形式的面部表情惊讶地问。

“没有，他搬走了所有他个人的东西。我试图找到他，但是，我之后再也联络不到他。”

主持人给了几秒钟的鸦雀无声，以此向这段不堪回首的往事致意！

“希望你找到幸福！”女主持人面带微笑地说。“来，说说你的择偶标准吧！”

女孩说她今年三十一岁了，她简短介绍了自己的情况。

主持人总结道：“电视机前的有缘人有喜欢我们这位同事的，请和我们联系。我们做这期节目，就是为了帮助我们幕后团队中的单身的同事们找到自己的另一半。”

节目还在继续，但我没有看完整个节目。我一直在想这个胖女孩是不是因为失恋的突然性，让她从某一天早上开始暴饮暴食了。