【OTTAWA天天中文学校作文选登】读书心得

天天中文学校四年级 石翔毓

我喜欢读书，也读了很多书，有一本书叫《我想去看海》，是我最喜欢的书之一。这本书是讲一只小母鸡去海边看海时发生的事情，这只小母鸡叫卡梅拉。

卡梅拉是一只很好奇的鸡，它喜欢听鸬鹚佩罗讲大海的故事。一天，它听了鸬鹚佩罗讲大海的故事以后，就很想要自己去看一下大海。于是，这只小鸡来到了大海，在沙滩上玩耍；又勇敢的跳进了大海；它用了一个木板冲了一会浪儿。不久后，它发现自己迷路了。这时，它很后悔没有听妈妈的话。迷糊中，卡梅拉就在木板上睡着了。早上醒来时，它发现它周围有三条船，这些船是克里斯托夫的。船长克里斯托夫要吃卡梅拉，但是卡梅拉说它可以每天给船长下一个蛋来保住自己的性命。就这样子卡梅拉每天给克里斯托夫下鸡蛋。过了几个星期，他们的船队来到了一个小岛。岛上住了很多红色皮肤的鸡，而且还光着屁股呢。卡梅拉遇到了一个叫皮迪克的公鸡，它们一起到处游玩，成为了好朋友。后来，卡梅拉和皮迪克一起坐克里斯托夫的船回到了卡梅拉的鸡舍。过了一年，他们生下了第一个孩子，叫卡梅利多。

我觉得卡梅拉很顽皮。它经常因为不想睡觉，就随意想去干自己想做的事情。它有一次所迷路了，所以很后悔没听妈妈的话。但是故事最后它也把自己的这个坏习惯改好了。

她生下的孩子也很顽皮。因为卡梅拉说该睡觉时，卡梅利多也不想要睡觉，它想要一颗星星。卡梅利多的皮是粉色的。这是因为妈妈卡梅拉的皮的颜色是白色和爸爸皮迪克的颜色是红色。

读完这本书，我明白了父母说的都是在试着帮助我们。最好要相信父母告诉我们的事情。我也知道了不要顽皮，要听父母的话。