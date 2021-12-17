文 / 十月 Canada

街道两旁冷冷清清，步行的女人的衣着与其灰白的脸色相近。她抱着装满旧衣服的大包，穿行看起来好像有点凄惨命运的一个街区。

临街的商铺倒闭了一片，破败的气氛跟着秋天的落叶一同向即将来临的冬季致以最真诚的告别。坚持到最后的店铺大部分是物业的持有人，可以想象，他们肩负着重振的重担。

十字街口不远，一间白色的两层别墅楼格外显眼。白色是舒适的颜色，是充满想象力的颜色，是鼓动童话故事有个完美结局的颜色。

木门的中间部分镶嵌着透明玻璃，门框不新不旧的漆，仿古材料的金属把手。各种显而易见的姿态预示着推开门的一刻，眼前必是有一幅意想不到。

我推开门，看见除了白色桌布以外的红色的一切。红的墙壁，红的屋顶，红的座椅，餐桌上有一朵红玫瑰散发着灯光映照下的红色气氛。

我甚至一时忘记了进门之前的饥饿感对食物的期盼。

对折的菜单及其简单，几样葡萄酒，几样开胃菜，几样披萨；封底是几样一般话的甜品与几样鸡尾酒。因为受到红色的暗喻，我主张了2019年的意大利红葡萄酒，同行的男人纵容了我的红色意思。

于是，在短暂忘记窗外破败景象的伊甸园里，开启了一顿晚餐的红色心情之旅。意大利薄片火腿，贻贝吐司；一张红料披萨，一张白料披萨。

就餐的过程尤为愉悦。

值得一提的是披萨的手感与味道的口感。我一手托起披萨，一手拿着剪刀，首先感受到微微热的饼底躺在手心上的宛若丝质般的饼身的柔弱。

我减出一个三角形，握住它时，一股木烤炉烤出来的原木气味窜进味觉通道而深得我心；咬下去，软软的更进一步的饼体与蘑菇交融一起的口味同样深得我心。我喜欢柔软口感的感觉，喜欢柔软口感的披萨。

决定很快做出，我对同行的男人说：“我会回来的”。

搭配甜品的咖啡没有花样，要么选择浓缩咖啡，要么选择双倍量的浓缩咖啡。我对咖啡的单一没有抱怨，谁让小地方烤出来的披萨突破了一百二十分的满意评论呢！

离开白色房子的餐厅，街道依然是一副疲惫不堪的样子。但那又怎么样呢，我的童话世界的完美结局依然闪烁光辉，多彩的与不磨灭。

天气微微寒冷。

“来吧，红色，来与我并肩。”我默许了愿望。愿红色外面的街道终究回到从前，疫情的热火朝天的氤氲终究散尽。