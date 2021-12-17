雪都几番听玉声，黄梅三朵绽北美

【渥太华戏曲乐园】的会员继上次入围第三季中国越剧好声音决赛并获奖后，近日又在首届国际黄梅戏推选活动的决赛中，有三位会员分获海外十佳和十大人气奖！家人和朋友们都向她们热烈祝贺，还戏称她们是“雪都三朵黄梅”！

这次活动由北美小芳艺术团发起，国家一级编剧及央视著名主持人赵保乐担任总策划，评委老师们都是当下活跃在戏曲舞台上的黄梅戏名家：蒋建国、吴亚玲、吴琼、徐志远、黄新德、何云、张辉、刘国平。评委们根据选手的唱腔、身段和表演，以严谨、公正、负责的评审态度，于12月4日在Zoom云端，当面点评所有海外选手，甚至现场示范指导，让所有海外选手都受益匪浅。

【渥太华戏曲乐园】的三首参赛曲目是《民女名叫冯素珍》《夜来灯花结双蕊》《大哥休要泪淋淋》，均得到评委专家的肯定和鼓励！

黄梅戏公认的高难唱段《民女名叫冯素珍》是由选手张敏表演的，她表演细腻，唱腔时而婉转，时而高亢，把握人物情感精准，获得评委们的首肯。黄梅戏名家，国家一级演员吴琼评委在现场赞道：“这段唱腔一般人是拿不下来的，你不仅唱了，还唱得非常不错！”安徽戏曲音乐学会常务副会长，作曲家徐志远更在现场评价张敏的演唱是出乎意外的好，以苛刻的专业眼光看，也达到准专业的水准！

《夜来灯花结双蕊》是由选手于雪英带来的一段优美、端庄、喜悦的闺门旦唱腔，湖北省黄梅戏剧院院长，梅花奖获得者张辉评委现场评价她完成的朴实、自然，称赞她黄梅戏的韵味把握的相当好！虽然于雪英学黄梅戏的时间比较短，但她进步神速！

《大哥休要泪淋淋》是选手郑雪和她的洋女婿合作表演的一段黄梅戏。新颖的形式，中西合璧的表演，弘扬中国文化的用心精神获得了安徽省黄梅戏剧院院长，国家一级演员，梅花奖获得者蒋建国评委和国家一级演员，梅花奖获得者吴亚玲评委的称赞和鼓励！

活动虽然结束了，但是【渥太华戏曲乐园】的黄梅戏爱好者们仍然继续交流和学习黄梅戏的咬字、行腔、表演等，她们互相帮助、互相指正，也互相鼓励着不断进步，不为得奖，就为喜爱的黄梅戏能更好的在海外传播和传唱。



渥太华戏曲乐园供稿