【OTTAWA天天中文学校作文选登】我喜欢的书

辛西娅

大家好，我是辛西娅。我今天想跟大家一起分享我看过的一本书。它的书名是“Ever Cursed”，作者是Corey Ann Haydu。这本书讲的是在一个Ever王国里有五个被诅咒折磨的公主。一个公主不能吃饭，一个公主不能睡觉，一个公主不能爱，一个公主没有记忆，还有最后一个公主不能有希望。首先是她们的母亲，王后被囚禁，并被牢牢地固定在一个玻璃盒子里。女巫这样做是因为国王对女巫的妈妈做了坏事。女巫要为她妈妈报仇，所以女巫就对国王的家人施了诅咒。

当最小的公主十三岁生日来到的那天，这个诅咒就会生效，然而她们只有四天的时间打破这个诅咒，防止诅咒中的事情发生。然而，施展咒语的人叫Reagan，是一个年轻的女巫，并不是我们想像的那么可恶，她也并不是要故意折磨公主和王后。在诅咒生效之前，她认识到自己的错误。她要阻止这些可怕事情的发生。

如果要破解这些诅咒，这些公主们必须寻找到一个世界上最年长的人的钟，一个最悲伤的人的眼泪，一束最美丽的人的头发，还有国王的王冠。诅咒最终被其中的一个公主和那个女巫破解了，那些可怕的事情没有发生，王后也恢复了自由。

这个巫婆诅咒公主和王后，可没有诅咒国王是因为女巫的妈妈曾经对她说过：“把别人的爱人取走是给他们最痛苦和悲伤的事情。”可是惊讶的是，那个国王不在乎！反而他喜欢看见他的王后在一个玻璃箱子里面，他也很喜欢看见他的女儿们痛苦的样子。这个国王超级坏！他的家人好可怜，这个自私的国王都不管她们。我觉得这个坏国王应该待在地牢里面永远都不要出来！

我喜欢这本书是因为它是我喜欢的有魔法力量之类的书，读的时候爱不释手，被它的故事情节深深吸引。大家听了我的介绍，如果觉得有趣而想了解这个魔咒是怎么解除的，那就赶快去阅读吧！

谢谢大家！