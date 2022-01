【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最欢喜的一本书

贺柏年

我最喜欢的一本书是J.K Rowling 写的Harry Potter and the Chamber of Secrets。

这本书是一本幻想小说,它主要讲的是一个叫Harry Potter的男孩在暑假的时候被他的小姨关了起来,然后被他的朋友Ron 和Ron的两个哥哥,Fred和George救了出来,并且被接到了他们家。暑假结束了以后,他们就一起通过Ron爸爸的一辆很老,可是可以飞,而且隐身的车回到了他们的学校,Hogwarts。Harry Potter和Ron回到Hogwarts以后,他们和Hermione把一个叫Voldemort的坏巫师,用过和施过魔法的日记里留的灵魂和一条叫Basilisk的巨大蟒蛇发现,并且消灭掉了。这条蛇不是一般的蛇 ,如果你与这条蛇对视,你会死;如果你看见它眼睛的反射,你会变成石头。Harry Potter,Ron,和Hermione之所以要把它们消灭掉,因为这两个怪兽想要杀死所有非巫师或巫婆家庭出生的学生。

我喜欢这本书因为它的故事内容引人入胜。这本书从开始就一直都不会告诉你接下来会发生什么,直到最后的结尾,你才会知道所有迷的结。我对这本书感兴趣到一读就不想停下来,因为我太想知道接下来会发生什么了。我喜欢这本书也是因为我读这本书的时候仿佛身临其境。例如,当我读到Harry Potter和Ron遇见一只叫Arogog的蜘蛛时,我吓得浑身发抖,因为作者把这只蜘蛛的长相和周围的环境描写的太生动了。