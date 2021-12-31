渥太华 / 叟声

一

贤俦今年正米寿，

略抒愫衷贺庆讴；（1）

人生驹隙似朝露，

青丝始伴倏皤首；（2）

世事沧桑逐波泅，

征途崎岖亦喜忧；（3）

濡沫唱隨六五秋，

往事历历铭心頭。（4）

二

倩姿素娴雪肤秀，兰心蕙质婉敦厚；（5）

赏识英彦作俊游，相攸尤惇睿偲优；(6)

畅叙款诚心扉剖，衿契倾颙知音觏；（7）

遂结良缘成佳偶，齐眉温馨声气求；（8）

宜室宜家勤俭俅，处人处世诚淳宥。（9）

峥嵘岁月罹飞咎，患难与共济同舟；（10）

恕苦含辛侍老幼，安难支撐无怨尤；（11）

心期樱宁贞念守，兰姻姱节天赐逑。（12）

三

雨过天晴冤错纠，天伦重欢情更稠；（13）

逡仕諄教甘孺牛，桃李芳菲夙志酬；（14）

临近期颐矍铄遒，全赖贤俦爱心佑；（15）

世上货殖可沽售，真情无价钱难购；（16）

今生有幸鸾凤媾，来世鹣鸳偕翱游；（17）

［注释］

(1)俦——伴侣。米寿—88岁。愫衷——内心的真情实意。讴——歌唱赞美。

(2)驹隙——即白驹过隙，朝露——早晨露水，倏——疾速，都比喻时间过得快速易逝。青丝——黑发，始伴——开始作伴侣，皤首——即满头白发，意指青年时期结伴，转眼之间都已白发苍苍成老人了。

(3)沧桑——即沧海桑田，比喻时代形势变迁。逐波泅——指随波逐流地游泳，意喻跟随时势变迁而生话。亦喜忧——有欢乐也有忧愁。

(4)濡沫——比喻能共甘苦。唱随——即夫唱妇随相互配合。六五秋——65个年头。往事历历——一件件往事很清楚。铭心頭——刻记在心里。

(5)倩qiàn姿——美好容貌、形态。素——朴素不奢华。娴——文雅不急躁。雪肤——皮肤白皙。秀——秀丽。兰心蕙质——内心纯美、善良。婉——温柔、和顺。敦厚——为人真诚、厚道。

(6)英彦——指才能出众的人。作俊游——做胜友、良伴。相攸yōu——选择夫婿。谆——重视。睿偲优——指智慧学识才能优秀的人。

(7)畅叙款诚——尽情坦陈（表达）真诚心意。心扉剖——意指芳心闸门终为解开。衿契——情投意合。倾——倾注、向往。颙yóng——仰慕之心。知音觏——遇见了知音。

(8)齐眉——指夫妻相敬相爱，典出自汉·梁鸿之妻孟光为夫送飯，把托盘高举齐眉不仰视的故事。声气求——即同声相应、同气相求。声气——比喻志趣气味相同，互相呼应、融合；求——助也，意指生活在一起能相互配合帮助，很为融洽。

(9)宜室宜家——家庭和顺、夫妻和睦。勤俭——勤劳节俭。俅——恭顺。诚——真心实意。淳chún——朴实、厚道。宥yòu——宽容助人。

(10)崢嵘岁月——指上世纪（20世纪）中下叶政治运动频繁的特殊年代。罹——遭遇。飞咎——飞来枉灾厄运。济同舟——即同舟共济。

(11)安难——不避危难。支撐——挑起维持全家生活的重担和抚养责任。

(12)心期——彼此深切了解。撄宁——不受外界扰乱影响而动摇。贞念——意志坚定。守——保持维护住(家庭)。兰姻姱节——美好姻缘和德行。天赐逑——是老天爷赐予的好配偶。

(13)雨过天晴——比喻运动告一段落。冤错纠——运动过后拨乱反正，对发生的冤错偏误予以甄别平反，纠正昭雪。天伦重欢情更稠——家庭重回欢愉气氛、亲情更加浓密。

(14)逡仕——退弃仕途。谆教甘孺牛——重回高校执教讲学，培养陶铸人才（甘当孺子牛）。桃李芳菲——比喻学生众多，学业优秀，皆能成才立业，服务社会。夙志酬——实现了志愿。

(15)期颐——百岁。矍铄——老年人精神好。遒qiú——强健、有力。恃——依赖、依靠、仰仗。贤俦——有德能的好伴侣。爱心佑——真情实意、尽心尽力。佑——关爱护助。

(16)货殖——指一切物产（包括金银财宝及生活用品等有价之物）。可沽售——都可作交易买賣。真情无价——祇有真实的爰情是无价之宝。钱难购——用金钱也是无法购买到的。

(17)媾——结合。鸾凤媾、鹣（比翼鸟)鸳（鸳鸯），皆比喻结为亲密的伴侣。偕翱遊——共同一块在空中飞翔水中遨遊，永远不分离。