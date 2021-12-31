【OTTAWA天天中文学校作文选登】我最喜欢的故事

钟岱辰

我平时很爱看书，有很多故事我都很喜欢。今天，我想跟大家分享的是我最近在学校网课上看的几个小故事。这几个故事都让我感受到同一个道理，那就是我是多么的幸运。

这几个故事都是关于小朋友的。第一个故事是讲在阿富汗难民营，那里有很多因为战争而无家可归的孩子们。在那里，为了生存，他们需要排队争夺水，食物，和其它的生活必需品。有两个小女孩，她们各自抢到了一只很漂亮的拖鞋。她们没有打架，反而成为了好朋友。他们商量了一下，决定两个人轮流穿这双拖鞋。

另外一个故事说的是在非洲的小朋友。为了躲避战争，他们被迫光着脚长途跋涉从苏丹逃到埃塞俄比亚，又从埃塞俄比亚逃到肯尼亚。他们一路上没有吃的也没有喝的，实在渴得不行了只能喝自己的尿。

第三个故事讲的是在世界的很多地方，小朋友们为了上学读书遇到了很多困难，比如需要走几十公里去学校，在路上还需要躲避凶猛的动物，等等。

和这些故事里面的小朋友比起来，我觉得我真是太幸运了。我很幸运，因为我生长在加拿大，这里没有战争，每个人都感觉很安全。我很幸运，因为我住在一个温暖又明亮的房子里，不愁吃也不愁穿。我很幸运，因为我有家庭和朋友，他们给我很多的爱和关心。我很幸运，因为我能得到很好的教育。我走路几分钟就能到学校。在那里可以和同学们一起玩，也可以学很多的东西。

看了这些故事，我觉得我一定要珍惜现在的生活，好好的学习，长大以后能够帮助这些有困难的小孩，让这个世界变得更加的美好。