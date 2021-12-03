【OTTAWA天天中文学校作文选登】小兔子为我家带来了快乐

天天中文学校五年级 张芮娜

我家的小兔子叫Beanie。我给它起这个名字是因为刚开始的时候，Beanie看起来像一个豆子，很小很小。Beanie是一半白色一半黑色，它的脸是黑色但是鼻子和嘴巴是白色，非常可爱！Beanie来到我们家是八月份，它现在已经七个月大了。

Beanie主要吃兔粮。它还喜欢吃水果，像香蕉、苹果、草莓和蓝莓。Beanie喜欢吃水果，只要我们吃水果，它就会很激动；使劲的抬头向我们要水果。因为害怕它生病，我们也只好不在它面前吃了。但是，它不吃蔬菜，我们不知道为啥？它不吃胡萝卜，也不吃青菜，Beanie只吃一点草，只在我们喂它的时候，晚上没有兔粮的时候就吃一点。

Beanie喜欢到处跑，它差不多跑遍了我们家每一个房间。最喜欢的地方是我们家的地下室。它一开始也不敢去那里。站在门口看好半天，不敢下去。后来有一次，我们把它放在笼子里抱下去。它在笼子里呆了好久，大概有半个小时，才慢慢地伸出头来到处看一看。现在它已经很熟悉地下室了，只要我们去，它就跟着我们去。有的时候也自己去呆很久才上来。但是它很害怕去外面。夏天的时候，我们试着把它抱出去过几次，它都很害怕。一直让我们抱着它，不敢下地，一动不动。

Beanie最愿意跟人呆在一起，但是只是熟悉的人，它最喜欢跟着我。我上网课的时候。它就躺在我脚边；我弹琴的时候它就在钢琴边；我吃饭的时候它也去吃饭；我们看电视的时候它就躺在沙发上。Beanie也喜欢看陌生人，我们家来人的话，它就远远的盯着看。可是要是别人跟它打招呼，它就吓跑了。Beanie好害怕我的爸爸，看见他就跑。爸爸做饭的时候，它就在窝里不敢出来。

Beanie每天花很多时间清洁自己。它会用双手洗脸、洗耳朵。会用嘴舔身上的毛来清洁自己。它会把吃饭和撒尿的地方分开。它很多的时间是躺着睡觉，它会睁着眼睛睡觉，最好玩的姿势是斜躺着睡觉。它很警觉，只要有人走近就睁开眼睛。

它已经慢慢能听懂我们的话了，在疫情寂寞的日子里，它给我和我家带来了快乐，我们大家都爱它！



上次姑姑生日时，我用中文给她写了一篇文章祝她生日快乐。在我的文章里，我向她表达了深深的感激，因为我小时候得到姑姑的照顾。姑姑喜欢旅游，我向她表达了，我长大后带她去旅游的愿望。姑姑看了非常感动。此外，由于我中文水平的提高，我慢慢学会了欣赏古诗词。我学会的一首白居易的诗《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。”通过这首诗，我能感受到白居易和他朋友诚恳亲密的关系。总之，随着我中文水平的慢慢提高，我越来越能理解和欣赏中华文化，我也很高兴能用中文表达我的思想。

在日积月累的学习中文的过程中，我懂得了一个道理：在学习知识和技能的道路上，就要有坚持不懈、持之以恒的毅力，这样才会有持续不断的进步。