【新起点律师事务所专栏 】关于配偶赡养费的那些事儿(上)

婚姻关系在法律上被视为经济合伙契约。但是在现实中，对于家庭的贡献不仅仅局限于经济方面。通常，一方（多数情况下为女性）会花较多时间照顾家庭和孩子，从而放弃了工作或升职加薪的机会。而另一方则侧重于事业发展，有较高收入，经济方面对于家庭贡献更多一些。当婚姻结束时，前一方往往处于经济劣势，她们会受各种因素影响难以返回职场或多年后再入职场从底薪开始。

出于对非经济家庭贡献的认可，帮助经济弱势一方能自给自足，以及消除由于婚姻结束而造成的一方陷入经济困难，加拿大联邦离婚法（Divorce Act）和安省家庭法（Family Law Act）都规定配偶有扶养对方的法律义务。经济弱势一方可索取配偶赡养费以帮助他/她在经济上实现独立自足，或者帮助他/她摆脱严重的经济困境。



赡养费金额

赡养费具体金额要视案情而定。法律规定法官必须考虑接受赡养费一方的经济需求，以及另一方可以负担的经济能力。具体而言，法官会考虑以下情形：

• 配偶的年龄和健康状况；

• 现有就业机会；

• 婚姻对就业机会的影响；

• 婚姻期间对家庭经济和非经济贡献；

• 对另一方事业的贡献；

• 分居前家庭的生活水平；

• 一方能够在经济上自足所需花费的时间；

• 是否需要在家照顾年幼子女或残疾成年子女。

通常情况下，法官会参考“配偶赡养费咨询指南”(Spousal Support Advisory Guildlines)。该指南是对以往相同或类似案件中裁决的赡养费数额予以统计汇总。它根据接受赡养配偶的年龄、婚姻长短以及子女抚养费的有无，提供了赡养费数额的参考范围。但是需要注意的是，该指南仅为参考，并非法规。

配偶赡养费咨询指南，含有多个类别公式，本文仅介绍两个主要类别：

（1）无子女类别公式：

配偶赡养费=（1.5%至2%）×双方一起年份×双方年总收入差值

备注：

双方在一起年份，包括婚前同居时间以及婚姻年份；1.5%为下限，2%为上限；25年及以上，双方年总收入差值50%封顶。

（2）有子女类别公式：

配偶双方分别确定个人净可支配收入（Individual Net Disposable Income, INDI）。然后将双方INDI加总。赡养费接受人可获得40%至46%的加总INDI。具体计算比较复杂，一般需使用专业软件予以计算。

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