文 / 十月 Canada

啤酒的热浪铺满小燕儿的脸颊，她微微一笑，先看着我，又看着大虎，又一直看着大虎说：“我就想要一种你俩之间这样式儿说话的关系。”

“你想说点什么么，大虎……”我盯着大虎略带羞涩的表情说。

“吃你的，闭嘴。”大虎瞪了我一眼。

“还想吃碗担担面。”

“叫服务员，点。”

小燕儿笑得不亦乐乎。

“我吃完我先走，要不然我打包现在就走。我在这儿你俩说话不方便。”我十分肯定地表态。

他俩人的世纪会面促成了，我混顿饭吃已经感觉十分满足。

“你走哪儿去，吃你的。”大虎又瞪眼。

“有什么不方便，我俩没什么特殊的话说。你在更方便。”小燕儿跟着说。

“我老觉得你俩应该说点什么，不方便我听见的话。”

大虎和小燕儿是初恋情人。初三第一学期开始的，第一学期结束的时候他俩也结束了。大虎是我初恋情人的发小，小燕儿是我的发小。

我与大虎的隔了一个人的发小关系，在我和初恋分手之后依然保持着；我与小燕儿自打中学分开后就失去了联系。大虎离婚后，我知道他对初恋的小燕儿一直念念不忘，我便在大院的圈子里寻找小燕儿。

我找到了小燕儿。

先把小燕儿拉进同学群，再告诉她大虎也在群里。我问她要不要见一见？她说行。我把这个消息告诉大虎的时候，他显得非常激动。

“小燕儿婚姻幸福，没生孩子。你是离婚了，但是你妈妈要求你未来要有个自己的孩子。按小燕儿的年纪，就算你俩有希望破镜重圆，她也生不了孩子了……所以说你俩现在不合适。”赶在他俩见面前，我一口气把想说清楚的话都和大虎说清楚了。

“说什么呢！她和别人是两回事。”大虎气势汹汹地瞪我。

“其实，要不是因为我妈，我要不要孩子无所谓。早知道这样，还不如离婚前生个孩子了。”大虎错综复杂地感叹。

这方面，我也和小燕儿介绍了大虎的情况：“他离婚了，一直对你念念不忘。要不然我必须一直寻找你呢……”

见面，吃饭。主要是我吃饭，小燕儿喝酒，大虎劝小燕儿少喝。吃完饭，我建议他俩去咖啡厅再坐坐，他俩人非拉扯我也跟着去。我跟着坐了一杯咖啡的功夫，坚决提前离开了。

过了几天，我没忍住告诉大虎，我说小燕儿说她见你面的时候，心砰砰砰跳来着。