文 / 十月 Canada

我住在有邻居的某个社区，和邻居的关系一种是简单微笑示意、打个招呼，一种是对方假装看不见我。经过思考，我倒更愿意所有的邻居出入时都可以如我的左邻一样假装看不见我。

我曾经试图追踪左邻的目光，设想我可以说一句哈啰，也许只是四目相对时的微笑。但我总是失败。哪怕我大喊一声谢谢，左邻也是假装什么也听不见。他帮我铲了便道的雪，我应该说谢谢对么。

经过几年的相处，令我最满意的邻里关系就是我的左邻。

如果邻居之间都具有如此沉默不语的默契，沉默的美感将充满了整个社区。听起来是不是又好像有点诡异了？

街对面的邻居印度老爷爷又有些与众不同，他不满足草率的目光相遇。阳光明媚的日子，他会坐在门口的长椅上，等待来自各方的路过的目光。

我搬到这个社区那天，进门前回头看了一眼还不太熟悉街道，但是目光被印度老爷爷捕捉到了。我草率地一笑，他站起身越过街道，不容我一再拒绝的意思，强烈建议我参观他的房子。

我无法击退他的一股强烈。无奈之下，便参观了他引以为傲的房子。后面有一段日子，我尽量不把目光投向街道对面。

在夏天的某个时候，右邻作为新邻居搬到这里。整个家庭成员既有微微笑的不张扬，又有热情洋溢地挥手示意。突然间让整个社区处于一种猜测之中……

接下来一段时间，新邻居开始大肆改造前院与后院。截断下雨天由后院草坪通往前院的排水，选用了在他的一侧修建水泥地面的人行道。这样一来，后院的水排放时，顺势积水都聚集到了我的房子的一侧。

由于破坏了我这侧曾经美貌的部分草坪，泥洼洼的泥土相，使房子的周边环境无比丑陋。

作为双方可协商解决的事情，修复草坪的事情未果。我并不想再协商，就查询了村里关于建设家园的律法。根据律法里的规矩，以及右邻的建造形式，我认为右邻违背了村的律法。思考了一下，写了一封详细的投诉邮件发送给村政府。

村政府很快给予了邮件回复，并派人员进入投诉的地界察看。

再次与右邻碰面时，双方面也没有刻意地避开目光交错。我们仍然会说哈啰，会说早上好这种友谊的问候词儿。我们的外部关系仍然保持着友善，与微微笑的善意。

虽然我们内心有复杂的一面，复杂的程度应该是互相厌恶与憎恶的。

经过这样的丑恶嘴脸的小事件，我发现我挺欣赏右邻与我之间的这一做派。我们既保持了和谐共处的假装，又隐藏着恨不能把对方钉在十字架上的赤诚。