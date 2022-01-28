【OTTAWA天天中文学校作文选登】寒假趣事

王梓屹

虽然新冠疫情还没有结束，但是我的寒假过得还是很开心的，有很多有趣的事。我和同学每天约好在网上一起玩游戏，我也和弟弟在家看书、看电影，还经常和爸爸妈妈一起去外面散步、去公园玩、去小山坡滑雪板。在疫情没有特别严重的间隙，还打了两场冰球。但是最有趣的还是圣诞节那天。

这一天，我和弟弟很早就起来了。虽然我和弟弟现在知道了圣诞老公公就是爸爸妈妈，我们也知道今年爸爸妈妈送给我们的礼物是大乐高，没有我们小时候以为礼物是圣诞老公公送的那么惊喜，但是有乐高玩，我和弟弟还是特别开心。爸爸妈妈送给我们的乐高都是今年最新的，一个是法拉利跑车，另一个是警察局。我和弟弟拼了一上午也没拼完，零件太多。

中午我们吃饭休息，下午我又和同学一起在网上打游戏，爸爸妈妈嫌我在楼上太吵，把我撵到地下室去玩。在地下室我就自由了，我们一边打游戏，一边聊天，大喊大叫，玩得很嗨。

我们打游戏的时候妈妈也把饺子包好了。妈妈说我们感恩节烤的火鸡还没吃完，在冰箱里冻着呢，圣诞节不烤火鸡了，就吃饺子吧，妈妈说这叫“洋节中过”。

爸爸妈妈早就告诉我们晚上去城里看看圣诞节灯，所以四点钟的时候我和弟弟就吵着赶紧走。妈妈说吃完了饺子再走吧，要不会饿的。我和弟弟都说不饿吃不下去，赶紧走，回来再吃。

我们先去了Landsdown公园，Landsdown 公园的灯很漂亮，有一颗大大的圣诞树、有圣诞字母、有Candy Cane、还有圣诞冰屋。公园里还有溜冰场，有可以滑雪板的山坡，可惜我和弟弟没带冰鞋，也没带雪板，妈妈说过几天再带我和弟弟来玩。我和弟弟在公园里跑跑跳跳，在圣诞灯中间钻来钻去，爸爸妈妈还给我俩照了很多照片。

我和弟弟开始觉得饿了，可是我们还没看够灯，还不想回家。爸爸又开车带我们在市中心转了一圈，经过了国会山和两个公园。国会山有灯光秀，我们没下车，在车上看了几眼，公园里也有灯，很好看。然后我们还开车穿过了中国城和小意大利街，中国城里几乎没有装饰的灯，妈妈说，“我们圣诞节来中国城干嘛，傻不傻呀！应该春节再来就漂亮了。”但是小意大利街装饰的很漂亮。

我们在外面呆了三个小时！等回到家的时候，都饿扁了！妈妈立马开始煮饺子，十分钟后就吃上饺子了。我和弟弟都吃得特别多，比我们以前多吃了一倍，吃了差不多三十个饺子。我们的肚子都饱饱的，妈妈说太饱了不能睡觉。真是太好了，那就看电影吧。等我们看完电影睡觉时，都十一点了。

这一天可真好玩儿！