东安省台山同乡会通告

相信大家都在祝福彼此：二零二二年新年快樂！本會理事會同仁同时也在此恭祝本會會員及支持本會的朋友，在即將到來的壬寅虎年身體健康、闔府平安喜樂！

受困于疫情，本會已超過兩年全無活動，期間一些會員來電查詢有無可能舉辦一些小型活動。我們非常理解這想法，但無可奈何，只要疫情不減退，政府不放鬆管制，為了每個人的健康，我們什麼都不能做，也不敢做。

在去年十二月初，疫情稍退，政府也放緩了一些管控時，本會第一時間召集了各理事及部分顧問聚會，商討舉辦活動事宜，但因當時疫情只退未散，政府也未全面撤销管控，加上本會耆老會員众多，抵抗力較弱，為安全著想，均認為舉辦活動時機未到。何時可以恢復，大概只有天公知道。不過我們相信，在全世界科學家的合力圍剿下，疫情很快會被擊敗，所以我們希望每个人懷著開朗的心情，迎接可能很快就會出現的曙光，到時我們重聚一堂，一定更加歡樂！

舉辦各項活動，事屬本會會員福祉，我們絕不鬆懈，密切留意事態發展，第一時間作出應對。

會員們如有什麼需要，又認為我們可以幫忙的，可隨時聯絡我們。我們會尽力而为，極力支持。

疫情期間，仍得到會員們熱心支持，我們衷心感謝以下人士：

馬偉思先生捐助 五十元。

去年一些會員也永遠的離開了我們，我們感到難過與惋惜，值此悲傷時刻，其家屬仍心繫本會，給我們捐助經費，我們感動、感激！

梁高崙先生千古捐助 二百元

譚區秀媚太夫人千古捐助 五十元

祝願往生者早登極樂，或回歸天庭。家屬門庭興旺，子孫永昌！

聯絡本會，請電:

陳 森：592-9736

劉瑞蘭：731-0874

王國強：736-0772

電 郵：primngca@yahoo.ca

本會網址：www.eohsa.org

二零二二年一月二十八日