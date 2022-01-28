文 / 十月 Canada

圣诞节二十五号的早上，我收到了一封来信。

信的开头平淡无奇。读信的时候我眼前出现了一个写信人的正在来来回回走动的影像。我认识这个人，我应该帮过他什么忙，要不然他在信中写下的感谢就不会成立。

查理，这封信是查理写给我的。在这封来信中我有个化名叫麦芽糖女士。

我想这是查理在动笔之前的突发奇想。我在自我感觉中，并没有发现我做了哪件事如麦芽糖那般有刺喉的甜度。

来信如下：

亲爱的麦芽糖女士，

我是查理，非常感谢您的帮助。

请允许我如此称呼您。对您来说，这个化名本身毫无意义，并且可能还会让您在看到这样一种称呼时感到茫然无措。

然而，对于我来说，那次在火车站获得您的帮助时，我当时就突然有一种吃了麦芽糖浆一般的感觉。

我还记得，那天我翻遍所有口袋，也找不到一枚一角硬币。这时，站在我身后的您说，您有一角硬币，并且不需要偿还了。当时我有点手足无措，并坚持记下了您的地址。

读到这里，我想起来和他第一次见面是在火车站的售票处。

之后有段时间，我们偶尔见面。有时约在咖啡厅，有时会去餐馆。查理喜欢吃牛排羊排一类的食物，喝上几杯红酒。

他有时也会提议去听歌剧。坐在歌剧院里，沉浸在歌喉之中……

后来我搬来了多伦多，联系断断续续地间断，直到很少联系。偶尔哪天，他也会突然发一封邮件，问候几句。

我有点不明白他写信的意思。

我继续读下去。

就在决定写这封信的前几天，我收到了确诊的医生诊断报告。很遗憾，我可能还有不到六个月的时间。

给您写这封信，是因为我终于有时间重新回忆旧事。并且希望让您了解，我第一次见到您的那天的真实感受。

请别为我难过，麦芽糖女士。我非常感谢您曾经的帮助。

您的朋友，

查理

2021年12月19日

我给查理的回信：

查理，

来信收悉！谢谢您的来信。

我必须告诉您，我会一直记住，您是一位浪漫的人。

您的朋友，

麦芽糖女士

2021年12月25日