【OTTAWA天天中文学校作文选登】美丽的秋天来了

六年二班 Julia

炎热的夏天悄悄地走了，美丽的秋天来了。到处都是好看的树叶，它们把世界变得更加美丽，更加丰富多彩。侯鸟们在忙着排着队向南飞去；熊们在想办法多吃一点食物准备冬眠过冬；松鼠在寻找冬天的家，并且为冬季保存食物。秋天的世界变得很忙碌很活跃，孩子们在外面玩，大人们在外面干活，农民在收割庄稼，大家都在为冬天做准备。

加拿大的秋天风景如画。我们家每年都去公园看枫叶，去苹果园摘苹果。我坐在车上，能看到两侧一眼看不到边儿的玉米地；有时候我们开进了枫树林，高大的枫树被火红的枫叶罩着，给人一种身临仙境般的感觉，真好看啊！

我非常喜欢去果园里摘苹果，一走进果实累累的果园，就让你有一种眼花缭乱的感觉。在苹果园里，一棵棵苹果树上挂满了又大又红的苹果，像一个个小灯笼似的，把树枝都压弯了腰。苹果树显得格外的绿，空气特别的清新。我来到一棵苹果树下，迫不及待的摘了一个苹果，咬了一口，它又甜又脆又香喷喷的，好吃极了。

夏天的时候，我们在院子里种了豆角、西红柿、黄瓜和韭菜。秋天到了，我们陆陆续续地收了不少豆角。秋天里天气越来越凉了，韭菜种子慢慢成熟，我们决定把韭菜种子收回来。我拿着塑料口袋，爸爸拿着剪刀，把一棵一棵的韭菜花给剪下来，然后我帮忙把它们放在口袋里。我们准备明年春天用种子自己种，或者送给朋友们，去种出来更多的韭菜苗。

我喜欢秋天，这个好看的收获季节！我已经开始盼望着下一个美丽的秋天了。