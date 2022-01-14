渥太华 / 叟声

一、励志

学圃耕耘催李桃，甘作孺牛尽瘁劳；

风雨沧桑志不馁，夙愿卒偿觉年少。

春蚕丹橘恪自励，獬豸菡萏范胤曹；(1)

更惜夕阳劢奋蹄，踔厉余热迎新潮。

［注释］

(1)春蚕丹橘——春蚕：出自唐诗人李商隐《无题》诗“春蚕到死丝方尽，蜡炷成灰泪始干”句。丹橘：出自唐诗人张九龄《感遇》诗“江南有丹橘，经冬犹绿林，岂伊地气暖,自有岁寒心”句。这里借以自励要像春蚕那样，竭尽生命、全力以赴，像丹橘那样经得起冰雪凛冽的考验。獬豸xiè zhì——传说中的一种异兽，能辨别是非，见人争斗，就用角去撞没有道理的人。菡萏hàn dàn——荷花的別称。这里借喻像荷花“出污泥而不染”地清白。范胤曹——指要为后代作榜样。

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二、躇志

恬退明志世无争，甘作人梯笃舌畊；(1)

峥嵘岁月多风霜，桃李芳菲心欢称。(2)

雏鹰励志笈远征，风生水起奋前程；(3)

琴瑟唱随相濡沫，养颐弄孙乐天伦。(4)

［注释］

(1)恬退——指淡于名利。舌畊——指从亊教学工作(讲学)。

(2)桃李——指学生。

(3)雏鹰——指儿女。笈远征——指出国深造。

(4)琴瑟唱随相濡沫——指夫妻和谐，艰苦与共。

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三、笃志

放心无求如玉刚，耿介恬仕崇陶章；(1)

研卫真理坚信心，开索新知思东航；(2)

珠莉玉立英飒爽，凤凰于飞鳴朝阳；(3)

笃志兴黉为树人，嘉言懿行珏臧光。(4)

［注释］

(1)放心——豪放旷达。无求——无所欲求。亦蕴无欲则刚之意。如玉刚——心地如玉般地洁净、刚正坚强。耿介——正直,不阿谀。恬仕——淡薄官场仕途。崇陶章——崇景陶渊明、陶行知的人格与文章。

(2)开索新知——开阔探求新的知识。思东航——指东飞越重洋(太平洋),出国访问学习。

(3)珠莉玉立——似珍珠般的茉莉花婷婷玉立。英飒爽——英姿矫秀。凤凰于飞——喻婚姻美满，夫妻恩爱。鳴朝阳——即凤鳴朝阳，比喻高才逢良时。语出自《诗.巻阿》“凤凰鳴矣,于彼高岗；梧桐生矣，于彼朝阳”。

(4)笃志兴黉为树人——全心全意兴办学校。(创建了培养適应改革开放所需人才的新型职业大学，培养了不少实用专业人才服务社会。)嘉言懿行——指品质善良高尚，有道德的言行。珏臧光——珏：白玉，臧zāng：善、好，意喻高尚的言行、品德就像白玉般的美善光洁。