去Joso’s告别2021

文 / 十月 Canada

出门消费一直是我定义生活充满意思的重要部分，而我认为的多伦多街头充满意思的餐厅是一家鱼餐厅，Joso’s是餐厅的名字。

坐在餐厅的一角，我注视着向我姗姗挪步而来的戴着黑色口罩的高挑身段的女服务员，她一头盘在脑后的黑色长发，与她的紧身的黑色连衣裙勾勒出就餐的一刻的浪漫气氛。我们多多少少都会在虚构一般的氛围里思考一会儿过往的漫长人生轨迹。有那么一刻，我甚至很想挽留这来之不易的魔幻世界中的动人的部分。

但我忽然又不想挽留了。

我曾经挽留过什么呢？这美丽的夜晚，还是与夜晚并肩携手的星星？

我甚至连我曾经喜爱的且被咖啡烫裂口的阿尔伯特骨瓷茶杯都毫不在意地丢弃了。

那么就不挽留。那就拥抱夜晚，与拥抱我拥有过的所有。然后说，圣诞快乐亲爱的小伙伴儿们；新年快乐那些与我擦肩而过的裂了口子的骨瓷茶杯。

以上部分是我想写下来的生活中的浪漫部分的第一阶段，我给它冠上一个迷迷糊糊的绰号‘拥抱夜晚’。

我与对面的伙计说说笑笑时，餐厅经理Paul……我喜欢看见Paul穿西装的样子，他总是穿着庄重颜色的深色西装，然后例行公事的微笑。他会在客人进门时说 “Hey!”，再庄重地喊出你的名字。

Paul领进来两位健壮的大高个的学生模样的年轻男子，示意他们坐在我的视线前方的那个位置。两位年轻人互相间说着无足轻重的话题，他们说中国北方口音的普通话。

我的右手边隔着一张桌子的是两位正在谈生意的男子。年轻一点的粗脖子矮胖的男子不停地描述收益率；年长的秃头男子的眼神完全被高收益率的话题迷惑了。

说到底，我们每一位光临Joso’s的食客到此的目的不是话题，话题是虚构的前景。

当夜晚的暗光洒满天空，冬季的雪花在暗色中飘来飘去时，每桌食客的面前都摆上了滋滋作响的冒着盐和胡椒味道的烤鱼，除了那两位急匆匆吃完羊排和意大利面的中国小年轻。对于第一次来就餐的食客而言，空气中的味道也转达了一个信息，这是一家鱼餐厅。

对比虚构的前景，烤鱼的味道是实实在在的。

一位戴着白色口罩的胖厨师出现在谈生意话题的两位对面的三位女食客面前，白色的厨师外套上装装载着厨房的各路滋味。他先是坐在一位年轻的微胖的女食客旁边，他突然又站起来拿起刀叉为每一位女食客分配食物。

两位中国小青年的其中一位买了单。另外一位为了不让自己显得无聊，便草草地向等候单据的女服务员了解了一下鱼餐厅的历史。同时，他重复着他听见的内容，并以平和的表情记录下来。

与女服务员说完客套话，他们两人从厨师坐下的桌子旁边经过，转弯走向楼梯，脚步声消失在楼梯的某个位置点。

接近七点半，我与伙计走出餐厅之前，Paul迅速地从忙碌中脱身快步走过来，他拍了拍伙计的肩膀，低声说了圣诞快乐、新年快乐……这些祝福的词句。他对每一位离开的食客都亲切得让人不忍离开。

关于我想写下来的生活中的浪漫部分的第二阶段；门外，雪花仍然飘来飘去。