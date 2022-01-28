随感——成语迪怀(二首)

渥太华 / 叟声

一、蜀犬吠日

川渝地勢周嶂峦，普笼嵐氤烟雨綿；(1)

一旦日出犬惊奇，狂吠乱狺众煩厌；(2)

物換星移時序变，和風浩荡陰霾渙；

酷暑驕阳恆晴灿，犬嘵詫吠勢敛緘！(3)

厄尔诺尼近祟癫，境园殃毁狼藉惨；(4)

殆阽不亟治防范，命危旦夕劫难逭；(5)

巴黎协定剀遹践，大国诚宜担仔肩；(6)

战胜天灾拯宇县，泯免生灵遭涂炭。(7)

二、美不胜收

老龙砥砺腾飞撵，美不胜收奇迹显；(8)

日新月异高科技，薄海俊彥奮創研；(9)

北斗天眼空间站，太空探赜猛进展；(10)

5G量子技领先，登月火星期不远；(11)

高铁逵藏貫天險，引水灌漠成绿田；(12)

西部开发鸿图践，山地戈壁焕新颜。(13)

首百目标巳实现，14五规划阔步迈；(14)

20大破浪戮扬帆，璧合和统竭慱蒇。(15)

［注释］

(1)周嶂峦——指周邊层峦叠嶂。嵐氤——山中霧气彌漫。

(2)狺yín——狗叫聲。

(3)酷暑驕阳——指极其炎热盛炽的阳光。恆——經常持久。晴灿——天气晴朗灿烂。犬嘵xiāo——狗因惊恐發出的叫聲。詫chà吠——犬因惊异、惊怪而叫。敛緘——收斂、閉口。這聯意指炎热的陽光高照，天气經常晴朗，狗因常見日出，多見少怪，惊恐叫囂也就止息了。

(4)厄尔诺尼——指气候变暖。由于排放过多有害废气，致使臭氧层被破坏，造成温室效应，带来气象恶化，形成许多天灾。祟——作祟(暗中捣乱)。颠——发疯狂。境园——指环境和庭园(院)。殃毁——指遭殃（灾禍）而摧毁。狼藉——形容散乱引申为破败不可收拾。

(5)殆阽——殆：危险，阽：临近，即面临险境。不亟——亟：急切，不亟即不紧急、不迫切。治防范——治理防备。劫难逭——劫：灾难；逭：逃、避，即在劫难逃了。

(6)巴黎协定——指2015年11月30日—12月14日在法国巴黎举行解决气候变暖世界性难题的大会。由于中美两大国携手合作、协调斡旋，终于达成了由195个国家代表签订了具有约束力的减排（碳）协约。剀——切实。遹yù——遵循。践——实现。担仔肩——担负起职责。

(7)拯——救助。宇县——犹言天下。语出自《史记．秦始皇本纪》“大矣哉，宇县之中”。泯免——消灭、避免。

(8)砥砺——磨炼。撵——追赶。美不胜收——成语形容好的东西太多，来不及欣赏。

(9)薄海——海内外。俊彥——杰出人才。

(10)北斗——指北斗卫星(导航)。天眼——指貴州境內的天眼(觀測太空的儀器)。空间站——中国己自力创建了进行太空实验的空间站。太空探赜——探索研究宇宙的奥秘。猛进展——迅猛向前发展。

(11)5G、量子——指5G、量子尖端高新技术的开发应用。登月火星——指载人登上月球及观测火星的技术。

(12)高铁逵藏——逵：四通八達的道路，藏：西藏，即高速铁路畅达雪域高原的西藏。貫天險——指开隧道、築高架、造大桥、经冻土、跨湍流，铺轨貫通崇山峻岭、險崮要隘等天险。引水灌漠——指我国在西部地区实施了巨大工程，穿山打洞，开凿了一条人工红旗河，把西南高原的水源(如雅鲁藏布江、澜沧江等)洪水引注入西北新疆等地的大沙漠汇成渠、泊，並大搞植树造林，播种水稻，使荒漠变成绿洲良田。

(13)戈壁——蒙古语即荒滩沙漠。

(14)首百目标——指建成小康社会的第一个一百年(1921——2020年)GDP翻一番(倍)的目标(实际已超过一番)。

(15)20大——指今年下半年党政均将举行第20届代表大会。破浪——指乘风破浪。竭——尽力。慱tuán——圆满。蒇——完成、解决。