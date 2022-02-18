【OTTAWA天天中文学校作文选登】2022冬奥会之我最喜欢的项目

吴艾霖

四年一次的冬季奥运会又来了！冬季奥林匹克运动会是从1924年开始举行的，是世界规模最大的冬季综合性运动会，每四年举办一届，今年则是第24届，同时也被分为冬奥会和冬残奥会。而这次也是非常特别的一年，因为今年的冬季奥运会是在中国北京和河北省张家口举行的，也是在全球新冠病毒疫情还在大流行的背景下举行的，对运动员的安全保障提出了更高的要求。

从2015年北京冬季奥林匹克运动会申奥成功，中国已为2022年的冬奥会准备了整整7年，而北京上一次举办夏季奥运会还是在2008年，那时我都还没出生呢。今年的冬季奥运会开幕式是在2月4日，也就是刚过完中国新年的正月初四。中国为此届冬奥会在北京鸟巢举行了一个围绕冰雪奥运主题的开幕式，以中国节气为元素，非常富有中国文化气息！北京也成了全球第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的城市，因此也被称为“双奥之城”。

北京2022年冬奥会的吉祥物是雪容融和冰墩墩，冰墩墩是中国国宝——大熊猫，同时设计的低碳环保，又萌又可爱。今年的冬季奥运会的口号是“一起向未来”。我和家人都在家里期待看冬奥会呢，同时也希望中国和加拿大都能取得好成绩。本届冬奥会于2月5日正式开始，2月20日结束。

今年冬奥会有许多项目，例如越野滑雪，冰壶、冰球、单板滑雪、短道速滑、花样滑冰等，其中我最喜欢的项目就是冰壶。我很喜欢冰壶，虽然没有自己亲自尝试过，但我觉得冰壶很有趣。冰壶在14世纪起源于苏格兰，是世界上最古老的团队运动项目之一。在1795年时，世界上的第一个冰壶俱乐部在苏格兰成立，1838年这个俱乐部为这项运动制定了正式的比赛规则。而加拿大就是冬奥会冰壶历史上最成功的国家，获得11枚奖牌，其中包括6枚金牌。玩冰壶时，运动员需要利用冰壶溜石和一个毛刷。可千万不要小看在冰壶里最重要的溜石，一个溜石就重约18公斤呢。冰壶比赛又分为女子冰壶赛，男子冰壶赛和混双冰壶赛，在正式比赛时，健步如飞的运动员们用毛刷使劲并精准的刷着冰指引冰壶往正确的方向行驶并在圆形得分区停留，看见运动员们在比赛赛场上为了各自国家荣耀激烈竞争，努力拼搏的样子，我隔着电视的屏幕都替他们捏一把汗。

今年2022冬奥会冰壶比赛参赛的运动员有114名，来自14个国家。当然，大规模冰壶比赛除了在冬季奥运会里举办，每年还会有世界冰壶锦标赛，这样高水平的赛事。目前根据冬奥会数据来看，中国已和美国、俄罗斯、意大利和加拿大等国家进行了冰壶比赛，但因为是循环赛，所以没能拿到奖牌，不过已经有其他国家拿到了奖牌，分别是来自意大利的1枚金牌，挪威的1枚银牌和瑞典的1枚铜牌（2月11日）。除了冰壶，我最喜欢的项目就是花样滑冰了。运动员们花样滑冰时，一个个像在地面上跳舞一样轻盈飘逸，婀娜多姿，看着既让人舒服，又令人慌张，展示了力量、技巧的完美结合。目前，美国已赢得了1枚金牌和1枚银牌，俄罗斯赢得了1枚金牌，日本赢得1枚银牌和两枚铜牌（2月11日）。

最后，因为2022年冬季奥运会还没有结束，所以目前所有的结果都是暂定的，希望更多的运动员在超越自我的同时创造佳绩，展现更高、更快、更强、更团结的奥林匹克精神。运动员们，加油！另外，据说2024年的奥运会将在法国巴黎举行，我也充满了期待。