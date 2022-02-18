新冠病毒在北美施虐近二年了，国外华人生活牵动着亲人的心。渥太华的华人在华侨服务中心的帮助下，以及海老会的领导下，我们幸福安康地度过了令人惊心动魄的时光。

山崩海啸而来到新冠阴霾，大有摧枯拉朽之势，阻止了往日惬意的旅游、潇洒地逛街、公园的欢聚、就餐的谈心，以及互访乐趣。

没关系！不能外出，科技给了我们千里眼和顺风耳，Zoom给了我们广阔的宇宙。海老会会员奋发学习！中华民族从来就是泰山压顶不弯腰，与时俱进！海老会的领导及其骨干，首先掌握云上的各种技能，在Zoom里如孙大圣翻云覆雨，来去自由。杨羊老师教大家美图秀秀，让我们每个人生活景象如在云彩中的神仙来回游荡。我们学英语、学乐器、练声乐、唱戏曲、朗诵、舞蹈……所有的节目都镶上金边。海老会人在虚拟的云上空间，活出我们的精彩。

华人最美丽的一天就是春节那天，我们把这一年所学的、所做的尽力展示给全体华人，也给自己。请看2022年海老会春节联欢会节目单。这是捷生小妹顺手拈来，就如此精彩！哈哈，您不知道，很多美图秀秀朋友都是高级制片啦！

2月8日的一早，海老会云上大会开幕，各路神仙身着华服陆续进入南天门。钱医生讲话，感激海老会的全体会员一年来辛苦的付出，没日没夜的苦干有了今天的果实。虎年到了，我们海老会的成员，要发扬猛虎勇敢大无畏的气概，坚定自信，提高自己的免疫力。一定能战胜病毒，迎来团聚！期待给寿星佬们开祝寿大会！

主持大会黄副会长激情洋溢地开场白：虎年新春云上联欢会现在开始！冰雪在消融，春潮在涌动，我们欢聚云端，送上新春暖暖的祝福给各位朋友们！让我们携手同行，奔向虎虎生威、灿烂辉煌的2022！

接着林平、侯隽、沈少莹、陶老师，沈颖等代表致辞。他们是一直关心帮助海老会的年轻朋友们，热情的祝福给大会锦上添花！

海老会团拜开始啦！

黄副会长及太太精彩亮相。他们诗情画意地随着流淌的音乐和动情的画面，给祖国母亲拜年！给生活在各地的同胞拜年！给所有的华人拜年！祝愿祖国鸿运当头，愿人民健康幸福，激情地喊出了：“新年，你好！”

表演登场了！器乐组的方锐赏的二胡独奏《万马奔腾》传神地把战马奔腾的形象如浮雕一般凸现出来，给人激情奔放。他的扬琴独奏《春江花月夜》一首典雅优美的抒情，丝丝入扣的演奏，形象地描绘了月夜春江的迷人景色。

罗绍安的葫芦丝独奏《映山红》让人想起可爱的潘冬子和红军时代的浪漫。

李家栋古筝独奏一曲草原牧歌《鸿雁》歌声远、琴声颤，耐人寻味。

优雅的李亚湘静静地深沉地中阮独奏《绣金匾》，梦回到那个美好的年代！

我们这些器乐音乐家，形成庞大的演出群，他们有的是老年圆梦，才学会弹琴。有的是在疫情中练习到成熟。我们老了吗？不！

我们的声乐歌唱家、戏曲家不让分毫。首推男女声二重唱林平与陈学义一曲《美丽的神话》让人神往，听得我们如醉如痴。这简直是和原唱PK，了不起！

李国珍的黄梅戏《雄鸡啼破五更天》更是我们年年戏曲的保留节目！

别有风味的李雪艳独唱《黄梅悠悠》，还有舞蹈《北京的金山上》美丽的声乐哦！让我们的耳朵、眼睛都有福气了！五官也过年了嘛。

值得一提的是我们节目有个英语的话剧《东郭先生与狼》。编剧、导演、制片都是刘桂芝一人。她请我们这一群才学英文没几天的老人表演。不知道看官如何评价？也不知道导演是否满意。总之这十几个老头与老太太是蛮卖力的。剧本一共730个字，要把字、词语变成流利的英文，刘老师的雄心与耐力令人敬佩！

一位80高龄美女的戴华琴，呕心沥血收集了唐宋所有《荷花的诗词》，精心挑选十几位老者朗诵《荷花颂》，彰显荷花的美丽、纯洁、优雅的外形，出淤泥而不染的高贵品德，组成一台大型的吟唱诗歌的表演。

情感丰富的老太匡玉莲的诗意朗诵《认识您真好》。 最深沉的爱总是无声。每个人心里，都有一道最美丽的风景。再看姚婉的爱心倾述《生命的列车》，善待旅途上遇见的所有旅客。永远记住：在某一段旅程中，我们要理解他人，因为我们也需要他人的理解。这些声情并茂的朗诵如同一股清泉流进大家的心头。

印象最深的节目是高爱玲与陈学义的《乡音话生肖》。这个节目不是相声胜似相声，逗得大家嘻嘻哈哈前仰后合，但是我要把他们说的话写出来，您就体会不到他的幽默了！必须听到那正宗的天津腔才有味道，快去找来录音听吧！

我亲爱的组长余海英普通话说的我有时听不懂，可是美图秀秀学得很棒！她奉上自己制作的绘画、书法、剪纸作品展示。接下来就是欣赏崔光源、張遂行二位的作品了。

说了这么多，还有个令人敬重的节目，就是手语《人间有爱》和天生丽质的曼丽的舞蹈《一起向未来》这正是我们今年生活的主旋律。爱让我们团结在一起奔向美好的未来！爱是海老会的心愿，也是世界人民的希望。在浓浓的爱中，海老会人拉起手来勇敢前进、战胜病毒，胜利就在前方！



（海老会 陈延龄拙笔报道）