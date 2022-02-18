我投身于收集英国骨瓷杯的心路历程

文 / 十月 Canada

我不是一直都处于静止的无所事事的磨合状态，我和我的心左右磨合，像疫情的这两年这样。

疫情之前，我的主要的艺术细胞和文艺情节都集中在不同的旅途中，驾车出行，或者飞行。无论是哪种路途遥远，行程总是要落在一处陌生之地的吃吃喝喝的结果里。

我是享乐主义者。

并且，我需要在享乐的同时遇见某些刺激神经末梢的感应，使心绪大大小小地波动几下。眼里看见几种有颜色的东西，也许波纹短暂，但却有力，有各种异想天开的力度。

认识春天姐姐有几年了，认识她以后也喜欢上了她家的画廊。站在一幅画面前，久久为之所动……

春天姐姐一直收藏骨瓷杯，我就一直围绕在她身边，望着她家画廊里的那些画。这一望，两年的时间流逝。直到去年五月份的某天，我突然想，我为什么一直没有出手买几个精致的骨瓷杯呢！

我是果断的人。

有了想法之后，决定立即出门去看看她的那些精致的骨瓷杯们。

走近春天姐姐琳琅满目的展示柜，我决定了第一次下手。然后，看这个也好那个更好，没有最好。这让我有点无所适从。

但有一点我比较肯定，就是我与我的心不再无所事事，茫然无措。它开始像疫情之前的旧日子那样，它正在出行的路途中，有了新的落脚点。

虽然最初的几回出手是激动人心的，但是也是瞬间即逝的。几次出手的结果摆在眼前，一番喜欢，几番喜欢之后，喜欢的旋律突然断了。我重新回到起点，思考与回忆喜悦的最初感与持久淡香感。

持久淡香感，应该是我最终的目的地。

那么，很显然，要下重手。

我也犹疑过，我也设置过门槛，重手到何种地步？我朦胧地进入到下一门槛后，我也频频回头去望，望那些短暂的，没有持久力的物件儿。

“别回头。”由于自己对于持久力的过分着迷，我告诫自己别回头。

就这样，在半年之后的又一个某天，虽然我的心偶尔也会想起驾车出行、拎包飞行这些远方。但最近的远方，就是眼前这几个具有持久力量的骨瓷杯们。

我持一颗静止的心，它不再是无所事事的。它与骨瓷杯碟上艺术家们赋予的跳跃的吸引力一起，我们一起想入非非，一起直入云霄地异想天开！

是的，我又开始异想天开了。想着，未来我会有一大桌面的精致的骨瓷杯。