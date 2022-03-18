文 / 十月 Canada

“不知道不能找南城的么？”我妈一脸嫌弃地埋怨我。

“妈，这还有什么说法么？”

我妈一席话把我说愣了。她从小就叨叨我，告诉我不能找这种男朋友，不能找那种男朋友。但是我从来没听她告诉我说不能找南城的。

“南城人解放前都是做苦力做小买卖的，家里穷，都没读过什么书，可心眼都特别多，你根本斗不过的。”我妈说的这番言论虽然来自解放前，但是我确实听进去了。

“我现在分手了您才告诉我，之前怎么不说。”

“当时看你和他谈得挺好的，我怎么敢说。再说了，我怎么也没想到南城的人你也能认识。”

“妈您说得挺对的，他们家确实是做小买卖的，他父母做买卖之前都是在工厂工作，他家的亲戚也都是差不多情况。还有就是，我以为自己不傻，但有好几件事，我都被他的心眼特多惊吓到。”

“你以后记住就好了……”

我都没敢告诉我妈，我们分手后，我才发现我的存折还在保险柜里，可是十几万的存款都被取走了。后来我问他，他说之前取走拿去投资了，会还给我的。

这事让我非常惊吓，我都不知道他什么时候拿走存折取的钱，他是怎么做到的？

还我钱的那天他真诚地对我说：“我知道你对钱不太在意，不过以后记得我的话，遇见其他男人不要这么信任他们。”

这是我经历的第一个南城人事件。

“她是南城的呀！你胆子可真大，敢和南城人做生意，我都不敢！”燕子脸色都变了，一副特崇拜我的样子。

“我不知道她是南城人呀，你可没告诉过我。”我补充道。

大华姐是燕子介绍我们认识的，和大华姐同居的男人李想是燕子的同事。我们几个人外加一些不认识的其他人，大约有十几位，在北京人民大学附近的一家餐厅，一起吃过一顿特别麻辣的四川火锅。

当时大华姐坐我旁边，我和她聊天时说我未来要开一家服装店，那是我的梦想。

“我有货源，周末来我家。”大华姐笑声对我说。

“我认识一位有货源的大华姐，要不要咱俩开个服装店？”我和薇薇说了我的服装店梦想，薇薇说她也有这个梦想。

我和薇薇一拍即合，说好各自出资三万元，上班之余，实现一下我俩人都有的开服装店的年轻梦想。

当即，我俩下楼直接去签了一家挂牌出租的空店铺，交了定金。回家坐电梯的功夫，又挖掘了一个长得挺好看的二十岁出头的司机小陈。许诺一个月给她2000元底薪外加提成，替我俩看店。

经不住说，小陈当时居然同意了。

房子和销售人员搞定了，我给大华姐打电话问货源的事。第二天正好是周六，大华姐说我和薇薇可以过去拿货，她有现成的货源。

一大早我俩兴冲冲地启程去大华姐拿货。也就花了一个小时的时间，买了一堆我穿着合适的衣服，还有薇薇穿着合适的衣服。回家的路上，我和薇薇俩人都喜滋滋的。

故事的转折点在第二天。

“我老公说咱俩这货买贵了，被大华姐坑了。”薇薇给我打电话。

我信薇薇说的，然后我给大华姐打电话，大华姐的电话开始打不通了。我就给燕子打了电话，被燕子教训了一通后，燕子说她联系一下大华姐的男朋友。

“我现在都不知道她到底是什么情况，天天和我也是神神秘秘的，虽然说我们认识两年了……”大华姐的男朋友在电话里和我说。

“她要是不赔你钱，我赔你。”大华姐的男朋友也是老北京，干脆利落净。

最终，大华姐迫于她男朋友的威慑力，退了我一部分钱。就算是结局还可以吧。

文章的结尾，我就几句话，我被北京‘南城’欺负过的故事不止这两个回合，我今天只讲这两个回合。其它回合？有机会我们单聊。再有就是，北京的北城姑娘们，也许你到过世界各地，也许你线条很大。

你线条再大，也别趟北京南城的浑水。