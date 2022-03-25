【OTTAWA天天中文学校作文选登】三个愿望

陈美佳

今天，我在路上捡到了一个金色的物件。回家后，我琢磨了一阵，意识到，这是一个神灯。就在这时，从神灯里冒出来了一个精灵。他问我有什么愿望。我很惊讶，这太突然了，我一时想不起来我有什么愿望！想了半天,我决定告诉精灵我的三个不同的愿望。第一个愿望是为大自然，第二个愿望是为全世界的人们，第三个愿望就是为我的家。

我的第一个愿望是为大自然。我们在学校讲过一个很重要的题目就是：全球气候变暖。因为经济发展，人类产生了许多污染和垃圾，而且在很长时间里没有重视这一问题。现在，我们停止全球变暖的时间也越来越少。因此，我第一个愿望就是全球变暖停下来，消除污染，去除垃圾，让人们少用塑料，多用电动汽车。这样，我们不必担心全球变暖，气候恶化。人类生活环境变得更好，美丽的自然会永远在我们的身边。精灵听完后就说：“你的愿望就是我的使命！”

我的第二个愿望是为全世界的人们。每天我一打开电视，就看到新闻里播放世界的各种问题。我们历史上有不少的战争，种族歧视甚至是屠杀。我们不都是人类吗？为什么对别人有那么多的仇恨呢？所以，我第二个愿望就是世界和平。如果全球的人们都一起合作，那该多好啊！如果世界没有不必要的战争，那该挽救多少无辜的性命啊！富有的国家可以帮助贫穷的国家。那样，世界就可以变得越来越繁荣。精灵听完后立马就说：“你的愿望就是我的使命！”

我第三个愿望是为我的家庭。全球气候变暖已经消除了，全世界都和平了，我为什么还想要一个愿望呢？这个愿望是为我最爱的家人们。没有他们，也就不会有我，我也要为他们许一个愿望。我希望家人们幸福健康。我知道他们都很工作很辛苦，压力也大，还要照顾我长大，培养我成才，他们应该有放松和愉快的时候。我就希望他们身体健康，年纪大的时候不再有各种负担。我一说完，精灵就说：“你的愿望就是我的使命！”

我的三个愿望都给精灵说了，精灵把它们都实现了。精灵转身问我：“你还有什么别的愿望吗？”我摇了摇头说：“我们保护了大自然，全世界的人们和平相处，我的家人也健康和幸福，我很满足。”

我一说完，眼睛就睁开了。原来，这是一个梦，一个美好的梦。没有神灯，我也会努力地为实现它们而努力。