【OTTAWA天天中文学校作文选登】寒假活动

寒假活动

韩宇堂

今年的圣诞假期其实并不有趣，因为有COVID。我没能和我的朋友充分享受圣诞假期，但我还是和我的朋友做了一些活动。在圣诞节前夕，我们去了Tremblant山。这很有趣，但当时非常冷。首先，我们去了绿地，因为我们中的大多数人已经有一段时间没有滑过雪了，我们必须适应它。第一次滑行时，我摔了很多次，滑了几次后我又习惯了。到了中午12点左右，我们回到车上吃午饭。中午我们吃了炒饭，外面很冷，吃点热的东西感觉很好。我们喝了点东西，去了洗手间，然后去了山顶。一旦我们到达山顶，剩下的时间我们就去了蓝色的地方，我们去了一些雪场。那天很有趣，但我不喜欢的一点是，电梯和缆车的速度太慢了。

几天来，我一直和我的朋友去户外冰球场。在室外冰球场，我们和随机的人玩冰球比赛。通常，当我们到达时，人们已经开始了一场比赛，所以我们只是做一些传球，直到他们开始新的比赛。室外溜冰场的很多人都很厉害，那里的人大多数是青少年。

在去了室外溜冰场之后，有个星期二，我去了我朋友家过夜。我把我的包放下来，他们告诉我将在哪里睡觉。我们玩了一些游戏，然后晚餐时我朋友的妈妈做了披萨，非常好吃。饭后我们又玩了一些游戏，然后我们就睡觉了。早上，我们吃了加了枫糖浆的华夫饼，刷了牙，然后去了户外溜冰场。我爸爸在室外溜冰场接了我，然后就回家了。

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寒假趣事

金悦

这个寒假，我和我的爸爸、妈妈去滑雪了。我以前学了一年单板滑雪，但由于新冠疫情，去年我们没有去滑雪。今年，我终于可以重新开始单板滑雪了，但是我忘记了如何滑了。我不得不从头开始练习这项运动，刚开始，我摔倒很多次，但最后，我不断练习重新找回了以前的感觉。我现在可以很自信地在蓝道上滑单板了。

在新年前夜我也终于熬夜到十二点，迎接新年的开始。我和我的外婆在客厅里搭了一个帐篷，我们在里面玩了一会儿游戏，然后我们和爸爸一起玩纸牌游戏，接着我们又看了一部电影，最后我们一起倒数新年的到来。