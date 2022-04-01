文 / 十月 Canada

我曾经有个室友，每天早上六点钟在起居室放广播体操的音乐。我想象着他跟着音乐的节奏做广播体操的样子，必定是滑稽可笑至极。

如果我也六点钟起床，然后去起居室的沙发上坐下，他是不是还能把整套体操做完？他也许不在乎在我的注视下做体操。

每天被音乐叫醒时，我都躺在床上想如果我怎样，然后会怎样的各种假设的场景。

厨房在起居室左手边，他做完体操就会开始准备早餐，然后吃早餐。一系列的操作下来，时间约一小时。为了六点到七点之间不与他碰面，我就只有困在床上。

我的房间很小很紧密，床尾紧挨着瘦长的写字台，一台笔记本电脑外加一盏台灯后，写字台上多余的位置便有限。床左侧是一排接近床的尺寸的衣柜，右侧是半张床尺寸的一扇大窗户，窗户旁有一个床头柜，上面放了台灯。如果完全打开室门，门与写字台的桌角便会保持连接。写字台与窗户交替的墙角处是电视机。

合租的公寓是一个两室两卫的单位。室友住的是带卫生间的主卧，我住次卧，属于我的独立卫生间便在室外，正对着室门。

我的大部分时间都是困在房间里，这也是合租的弊端。所以，我挺希望六点到七点之间的时间我能处于睡眠状态，可无奈又不行。如果继续躺着，脑子里想的事情又都是满怀仇恨的。时间长了我觉得不行，我要做个改变。

第一个改变是不能被吵醒，我要六点之前就自主起床。然后去洗澡，然后吹干头发，然后去厨房做早饭。

室友也无法做到天天六点做操那么准时，所以有时他刚刚做操时我已经在做早饭了，或者是已经在吃早饭了。然后我吃早饭的时候，他不得不在我的注视下做操。

如果赶上我正在做饭时他做完早操了，那么他也只能先回屋，等待我吃饭的时候他再做饭。

有一回我端着饭从厨房出来，一边吃一边看他做操。我说了一句：“以前你都是六点准时做操，每回我被吵醒后一想反正也睡不了觉了，不如早点做饭吃饭。”

由于我的所作所为彻底打乱了他的时间安排，他最终放弃了六点放音乐做操。那我也不需要天天早上七点前已经吃完早餐了。他也改为在没有音乐协助的情况下，在他屋里自己胡乱锻炼一下。

他比我入住出租房的时间早几个月。有一天下午，我和室友都在家，他正在起居室吃午饭，我在一旁看电视。这时门口一阵动静，房东的丈夫突然开门进来，我吓了一跳。见室友仍然闷头吃饭，好像没有事情发生一样。他什么也没说，所以我觉得我必须说话。

当时房东的丈夫正在脱鞋，我对他说：“我要和您说一下，您下次进来不能用钥匙开门，要敲门。”听罢，他惊讶地看着我。我继续说：“因为我们租了房子。这房子现在属于我们俩居住，您属于来宾。没有经过允许，您不能用钥匙开门直接进来。”

他呆了几秒，然后说：“好的，我下次敲门。”

我又说：“您如果想过来看房子也要提前说一声，不能说随时想来就来了，敲门，然后租户都不在家，然后您就自己开门进来了。那也不行，要提前问我们如果都不在家时，您是不是可以开门进来。”

他问我那可以么，我说不可以。要经过我们俩都同意才可以在没有人在家时直接开门进。

房东的丈夫说：“那好。”

房东的丈夫走后，我的这位室友苦兮兮地告诉我，房东夫妻俩人一直都是这样开门就进来的，他也很无奈。

这种室友和房东都被我搞定的情况下，我安静地居住了两个月后还是决定搬家，并从此给自己立下规矩，永不合租。

合租就是心受折磨。