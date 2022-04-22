【OTTAWA天天中文学校作文选登】去海滩

七年级 贺伯年

因为是疫情期间，我和爸妈大部分时间都待在家里，很少户外活动。快到周末了，刚好爸妈都不忙，我们决定出去逛一逛，玩一玩。于是，就选定星期天去海边玩。

我们星期天中午到了海边，太阳很大，而且天气也非常好。我们绕着沙滩走了一圈，到处看了看。沙滩不大，但是挤满了人，有的在晒太阳，有的在堆沙堡，还有的在潜水。因为太多人了，所以我们找了一个不是很拥挤的地方休息了一会，注意到这个沙滩和另外一个小岛离得很近，而且中间隔着很多分散的大石头，有些人在向小岛爬去，于是我们也跟着他们一起爬小岛。虽然踩着石头爬小岛，听上去可能危险，但是实际上很容易也很好玩。刺激的部分是从岛下爬到岛上。这个小岛就像是一个巨大的石头掉在了水里，很陡而且没有很多可以抓或者依靠的东西。爸妈叫我小心，我刚开始觉得很轻松，所以我也没有很在意。我爬到一半的时候，感觉有点失去重心，当我低头看的时候，我感到更害怕了，因为要是摔了的话，我要么会掉到海里，要么会被石头砸到。于是我就开始减慢速度，很小心地向上爬。之后，我又有一次差点失去重心，但最后还是爬到了岛顶。在那里我看到了很多在沙滩上看不到的东西，岛上的风景就像油画里的一样㺯，也感觉比在沙滩上风更大，海浪声也更响。当我们从岛上下来的时候，还看见了两只海狮，一个大一个小，很好玩。爸妈还拍了照片留作纪念。

我们回到家的时候，已经累得不行了，吃完晚饭就去睡觉了。第二天，爸妈说他们找时间还想去一趟，但是我不想再去了，因为我回来后还是觉得有点吓人，有点危险。