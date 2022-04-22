文 / 十月 Canada

松河的第一段感情发生在高中。他看中了班里的一位女生蓉蓉。她学习好，长得好看。蓉蓉家里的条件不好，兄弟姐妹多。蓉蓉父母的情况松河没具体说，就说比他家条件要差很多。

松河的发小叫严浩，他和松河是邻居，是一起长大无话不谈的好朋友。

高中毕业，松河考到了北京，蓉蓉留在了当地读书。对于蓉蓉来说，这四年的异地恋谈得相当辛苦。一次蓉蓉来北京看松河，发现了松河和一位北京的女同学有感情纠葛。她质问松河，松河咬紧牙关什么也不说，不承认有其他女朋友。

不过松河的这些劈腿行为，严浩是知道的。松河在北京读书的四年时间，不同时期会带着不同的女孩子和严浩以及严浩的女朋友一起出游、聚会。至于老家的女友，松河的意思是：“我无法和她分手，我最终还是要和她结婚的。”

大学一毕业，虽然知道松河的不间断的劈腿行为，但是蓉蓉还是不顾一切来了北京，决定和松河结婚。

松河结婚后，单位给松河分了一套小一居室，小两口把家安在了北京。蓉蓉也在北京找到了工作。大家以为，松河这下终于安定下来了。

新婚的第一年日子也算安稳。第二年开始，松河又断断续续被蓉蓉发现有其他女人。终于，蓉蓉的精神彻底崩溃，无法工作，经诊断蓉蓉患上了精神分裂。

松河把蓉蓉送回老家石家庄入院治疗，自己独自在北京，下决心为移民做准备。

由于蓉蓉的病情不稳定，出国前松河和蓉蓉一直没要自己的孩子。松河独自移民加拿大后，每年都会回国探亲，蓉蓉的病情也逐渐稳定。在家里人的劝说下，考虑到精神疾病有遗传的可能性，便和蓉蓉一起领养了一个女儿。

经过了十几年的分离，领养的女儿也已经到了上学的年纪。松河终于决定接蓉蓉和女儿一起来加拿大生活。

有一件事蓉蓉应该也想得到，就是松河独自在加拿大的这几年，他身边的女人就没间断过。作为松河的好朋友，严浩是知道的。

严浩和当年的女朋友结婚后，也在松河的劝说下补英语、考试、办手续，在松河之后移民到了多伦多。并在松河的指引下，成为了一名软件工程师。

严浩落地多伦多之后，松河推荐他去了一家互联网公司工作，严浩的妻子小秦去了一家机构教中文。两口子一起工作挣钱，决定凑上六万的首付买一栋联排别墅。

这时候的松河手上有了十万的积蓄，当时多伦多的联排别墅大约二十五万左右。松河一心想买独立屋，又觉得独立屋的价格四十几万太贵。他琢磨着再等等，等房价暴跌。

这时候严浩来借钱凑首付，松河便借了两万给严浩。他自己买房的事暂缓。

临近蓉蓉和领养的女儿来加拿大前夕，松河租了一套三居室的别墅，断了和其他女人的关系。和严浩唉声叹气一番他的命运多么不公：“你说这是为什么，我有很多机会可以找到更好的伴侣，可我又不能和蓉蓉离婚。”

严浩见过太多松河的女友们，对此无可奈何，他只是安慰松河说：“蓉蓉和孩子马上来了，别多想了。”