——记Barrhaven地区老年活动美图组的杨文英

渥太华 / 华韵琴声

在渥太华Barrhaven地区华人社区众多的活动群体中，一支紧跟潮流玩智能手机、制作精美视频相册的群体非常抢眼，这就是成立一年有余、成绩卓著的美图组。

美图组在疫情持续期间，给长期宅居的老年朋友带来视听愉悦，在调节人们情绪、克服寂寞孤独的心理方面真是功不可没，已成一道公认的靓丽风景线！在渥太华老年群体组织的大型云端联欢活动中，多个美轮美奂的视频，均出自她们之手，她们是记录美好生活的使者！笔者曾作过专题报道。

是谁发起此组织？是谁领导展开了这么多有序多彩的活动？又为何能吸引众多朋友参与，并兴致盎然、热情高涨地坚持不懈呢？大家肯定异口同声，发自内心地感谢组长杨文英老师，昵称杨羊，一个年近八旬博学多才的学者。她爱好摄影，经常拍摄应时的自然风景，姿态各异的人物写真，吸人眼球，引人入胜，人气旺盛！她为美图组呕心沥血，付出太多太多！

每逢周二上午，利用海老会的Z00M平台，两个小时的活动时间，除特殊情况，雷打不动！事前她在群里详细列出学习内容，让每人心中有数。从《美图秀秀》到《剪映》，下载软件，系统学习创作课程，由理论到实践，身体力行，示范作品。

春节、元宵节过后，由于众多新人的加入，美图组转入普及知识，系统学习《剪映》创作课程，由理论到实践有计划、有步骤地由浅入深的学习视频制作。秉承“不让一个人掉队”的宗旨，课前布置预习，推出名目繁多、丰富多彩的项目。共享屏幕，现场直播。杨老师提倡能者为师，会者为师，互帮互助模式，蔚然成风。由易到难，调动各方面的积极性！先从剪同款的简单做法，激发零基础学员积极性，再让高手们无私奉献自己的强项！教授大家如何使用《剪眏》提词器、录屏及在“创作课堂”查询所需等功能。充分挖掘《剪眏》素材库的强大作用，使大家做出了怀旧动画、多胞胎、画轴、水晶球、立体相册、古画唱歌、人物穿越、旋转立体、空心立方体、镂空字幕……等丰富多彩的视频。凡此种种，其间花费精力不计其数！

杨老师足智多谋，人称智多星，兴趣广泛，才艺多样。上得了厅堂，下得了厨房。当年开心厨房的积极分子，糕点面包、时兴菜肴，频频展示。自制绿豆芽技巧也大秀一把！她能歌善舞，采茶舞、新疆舞、东北大秧歌都出手不凡，自编自导的《达阪城的姑娘》亦庄亦谐，令人忍俊不禁，惟妙惟肖的天津方言脱口秀爆笑全场。

杨老师精力充沛，与时俱进，对新鲜事物极为敏感充满好奇心。什么剪纸、编织、电脑上新软件、音视频播放器、编辑工具、各种格式转换……她都渴求学习。她还用英语自编小剧，介绍防疫知识，英语发音标准，曾受108英语沙龙老师表扬。她真不愧北大才女！全才！

杨老师为人谦和，待人诚恳，对他人的点滴进步，大力赞美，鼓励有加，充满温馨的言词，着实令人感动！她主持过多台联欢会，着裝得体、仪表大方、端庄稳重、语速不紧不慢，让人倍感舒适！

杨老师热心公益活动，曾多次评为优秀义工，荣获华人服务中心的表彰，的确是难能可贵的人才，感人事迹不胜枚举！是深受大家爱戴的好组长，优秀的领头羊！今年春节小组联欢时，组员张岚说了段天津快板《夸群主——杨文英》：

“竹板这么一打，别的咱不提，夸一夸咱们的组长——杨大姐。这个杨大姐真是了不起，说学逗唱、琴棋书画、十八般武艺，样样没得比。这个杨大姐，七十九有余，看人家那精气神，你可比不起。这个杨大姐，大爱无比，带领我们抱团取暖，快乐、幸福在一起。”

真的说出大家对文英老师的敬意。衷心祝福杨文英老师永葆青春，继续带领我们创造更美好的新生活，让老年朋友晚年精彩纷呈，优雅时尚！