【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的奇思妙想

姜凯茗

我喜欢奇思妙想，其中的一个奇思妙想就是拥有一双水上行走的鞋。它会在世界上所有的水域保持稳定地漂浮。这双鞋，会采用AI传感器保持稳定。在鞋的前端，会有一个水温侦查器，它的作用是不让核能温度过高。我还会设计一双防水多功能靴穿在底下。靴子底下有一个火焰喷射器。火焰喷射器是用来加强升力。它连接的是入水区的微型核能电池。有了火焰喷射器，升力会上升到120公斤。

上面是鞋子的主体，主体分为两个区，入水区和平衡区。入水区会用防水CN2772954Y内填轻质材料做成。平衡区是用来平衡整套入水区的。两边分别有两个平衡器。在入水区内部用的是微型核能电池。要是水温过高导致核能温度过高的话，会有流动的金属液体来降温。为了不让这双鞋落入坏人手中，我专门设计了一个激光攻击器。它会通过你接触鞋的指纹开启激光器，并且疯狂扫射。

水上行走鞋的外表是蓝色。从外远处看就像与河流融为了一体。要是认真对着旁边看，你可能会注意到有三个不同颜色的按钮。分别是绿、红、蓝。绿色是缩小按钮，每当你要把它带去另一个地方时，就可以按下这个按钮。红色是逃生按钮，只要你按下它，火焰喷射器就会把你带到岸边。而蓝色是悠闲按钮。每当你按下它，一个充气床就会出现在你的面前。

我知道这是我的奇思妙想，真正实现离我还很遥远，可是努力才是成功的捷径，就算遇到种种困难我也不会放弃，只要功夫深，铁杵磨成针。