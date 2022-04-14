渥太华 / 叟声

一

坚持敌后抗寇顽，生死安危置度外。

为政勤亷荩仔肩，耿介一生诤谔言。(1)

讵料反右起波澜，耆迈犹难免飞灾。(2)

被黜下放途坎壈，劳役侘傺不馁撼。(3)

二

七千人大会纠舛，终获昭雪甄平反。(4)

职级薪誉全恢复，老当益壮气昂轩。

豁达大度僩旷宽，是非冤辱恕恝然。(5)

鞠躬尽瘁赕丹忱，高风亮节垂楷范、(6)

［注释］

(1)荩仔肩——忠于职责。耿介——正直。诤zhēng——直言规谏。谔言——正直的话。

(2)耆迈——年老(60岁以上)。飞灾——飞来横祸。

(3)黜chù——降职、罢免。坎壈kǎn lǎn——困顿，不得志。侘傺chì——失意。不馁撼——馁něi：引申丧气,撼hàn：动摇。即不丧气不动摇（胡老曾被划为右倾下放到农场劳动过）。

(4)七千人大会——1962年1月11日至2月7日中央在北京召开中央工作会议,即七千人大会(中央机关与各省、市、自治区及地、县委负责人参加的扩大会议),总结几年来工作中存在的问题和失误，包括反右运动中的左倾偏向差错。会后进行了甄别平反。舛chuǎn——错误。

(5)僩xiàn——胸襟开阔貌。恕恝然——恝jiá：淡然,不在意。即宽恕不放在心上,处之泰然。

(6)赕——奉献。丹忱——赤胆忠心。