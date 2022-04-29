【OTTAWA天天中文学校作文选登】我喜欢冬天

我喜欢冬天

Xu Jiacheng 许家铖

我喜欢冬天有很多原因。冬天不仅有各种假期和美味的食物,还有很多有趣的户外活动。

首先,冬天有很多节假日,比如寒假、圣诞节、新年和中国新年等等。在不同的节日里,我喜欢跟妈妈装饰屋子,比如说装饰圣诞树和贴春联。我喜欢圣诞节。因为我可以收到圣诞礼物，也可以吃圣诞特有的食品如拐杖糖和巧克力。我也喜欢中国新年。因为大年三十除了丰盛的大餐,还有春节联欢晚会。

在冬天,我最喜欢的一些户外活动有打雪仗、建雪屋和造雪人等等。我喜欢打雪仗。下雪时，外面的天气并不冷。屋内没有太多活动可做,爸爸妈妈就允许我和我哥哥在后院里玩。我和我的哥哥一起打雪仗，我们都感到非常兴奋激动。打完雪仗回到家，奶奶就已经为我们准备好热巧克力了。



在冬天，我可以在院子里用雪建造雪屋。第一天,我先把很多很多雪堆起来。我在雪堆中间挖一个大洞,然后就回家了。天气很冷,到了第二天,雪屋就冻硬了，变成了冰屋。当我建完冰屋，我在冰屋中躺下休息。冰屋非常宽敞舒适，我可以躺在冰屋里玩耍。冰屋还有屋顶，我就不怕风雪了。我喜欢建造冰屋的过程，因为这是一种很好的体育锻炼。

我还可以堆雪人。首先，我用手做一个小雪球，在后院滚动它。雪都会粘在小球上,最终它会滚成一个大球。我滚完三个大雪球把他们上下堆叠在一起,我再弄好雪人的眼睛、鼻子、嘴巴,这样就堆成了一个雪人。我为自己制作的雪人感到非常自豪，这是一项成就。

这些,都是我最喜欢的冬季户外活动。冬天还有很多活动可以做，比如滑雪、滑冰等等。冬天很棒,有很多有趣的活动。我希望每个人都喜欢冬天。

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愉快的一天

Qian Dawson 钱多多

去年夏天，我和我的朋友去了多伦多的wonderland。我们约在wonderland里见面，可是那里那么大，你猜我们在哪里见面？他竟然已经在最害怕的那个过山车的前面等我！我们见面后就开始排队了，人特别多，我们排了四十五分钟。刚上车的时候，我们就已经开始害怕了，想下去，可是太晚了。于是过山车就开始往上走了，到顶的时候，‘嗖’的一声就冲了下去。



我们下来以后，还一起吃了鸡翅，喝了果汁，看了一个表演，然后又去坐了另外几个过山车。我想玩一些小游戏，可是妈妈不同意。因为那些游戏要花钱。

最后，我们玩了海盗船。海盗船很好玩。队不是很长，还没有那么令人害怕，感觉很轻松。

时间过得真快，感觉没过一会儿就到了要离开的时间。我和我的朋友最后互相说了再见，就结束了这非常愉快的一天。