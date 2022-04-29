主要居所增值免税（Principal Residence Exemption）简介（上）

加国税务居民每年都需要报税。在报税年度，税务居民如处置了房产且产生了资本增值，通常情况下要将资本所得（Capital Gain）计入个人收入，予以计算应缴个人所得税。举例说明，张先生2010年以40万加元购入一处房产，2020年以100万加元出售，实现60万加元的增值。根据加拿大现行税制，资产增值的50%计入应税收入，所以张先生需要将60万加元的50%,即30万计入当年应税收入，最终纳税额取决于张先生当年总计应税收入及相应税率。

但是如果上述房产为张先生的“主要居所”（Principal Residence），张先生则可以享受主要居所增值免税政策，从而上述60万加元的资本增值可实现完全免税。

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何为主要居所？

税法第54条对于“主要居所”定义为纳税人家庭拥有并日常居住的住所。其核心要件要求如下：

纳税人需拥有产权（无论单独持有或共同持有）； 仅供家庭成员（产权人、配偶、同居配偶及子女）日常居住使用（ordinarily inhabited）。

此外需要注意：

• 住所可以是独立屋、半独立屋、联排屋、公寓、度假屋、房车、船等形式；

• 住所没有地域限制，可为加国境外住所；

• 居住时间没有严格限制，可以是一年中的任何一个时间段（some time in a particular year）；

• 税法对主要居所所占的土地面积限定不能超过0.5公顷（5000平方米）；

• 对于拥有多处房产的家庭，尽管可以在纳税年度不同时期内选择居住在不同的住所，但依税法规定，每年每个家庭只能指定一处为主要住宅。只有指定的主要居所享受免税政策，其他处置的房产均需按照税法予以申报并缴纳资本所得。因此，税务居民（房产出售人）应合理选择增值最多的房产为“主要住宅”。

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