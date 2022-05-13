【OTTAWA天天中文学校作文选登】寒假趣事

梁诗彦

寒假开始后，因为疫情的原因，我在家很无聊。妈妈爸爸给我们找了很多有乐趣的事情做。

在一个很冷的天，我们打算在度假屋门口做一个小滑冰场。我们先把停车道上的雪铲走，然后在用铲子铺平表面。最后，我们在铺平的表面洒一层水。等水都结成冰以后，就可以滑冰了。第二天一大早，我高兴的穿好滑冰鞋，就跑上冰场试着滑冰。哇！滑起来感觉比我想象的更好。一开始滑的时候，有些地方感觉不是很平，但是滑着滑着我就慢慢的适应了。那天我来来回回滑了很久，一点都不累。我很喜欢这个冰场。每周都会去滑。

我爸爸答应带我和我的好朋友一起去滑雪。那天我和爸爸起得很早，我们开车接上我的朋友一起去“Mount Cascades”。我们到了以后，因为很长时间没有滑雪，先上了Magic Carpet lift去滑最简单的坡。我们熟悉了以后，再登上缆车去难度大的雪道滑。我们滑的飞快，很刺激。非常好玩儿！坐缆车上去时，我们可以看到很高的山和树被雪覆盖，风景十分美丽。回家的路上我们都饿了，去McDonald吃了我喜欢的冰淇凌和鸡块，高高兴兴的回家了。

我的表弟和表妹来到我家一起过新年。新年的晚上，我们一起玩游戏和吃好吃的东西。第二天，我们去森林远足和喂鸟。走到森林里面，我们放了一些葵瓜子在手上等小鸟来吃。一开始，小鸟不肯来。过了一会儿，就有一只小鸟飞到我的手上，开心的吃我手上的瓜子，我觉得很激动。第三天，我们带他们去度假屋玩。度假屋后面的湖结冰了。我们在冰上玩雪，叔叔用他的无人机飞起来给我们拍照片。我觉得度过了一个开心的新年假期。

我的寒假过得很快，做了很多有趣的事。度过了欢乐的时光！我很期待马上到来的中国新年。祝大家新年快乐，虎虎生威！